23 yaşındaki genç kız çorba içti ardından felç kaldı! Hazır çorbalara dikkat

02 May 2024 16:28 - Güncelleme : 02 May 2024 16:30

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Claudia de Albuquerque Celada, yediği yemeğin ardından felç kaldı.

Hastaneye kaldırılan kıza, iki haftanın ardından nadir bir bakteriyel enfeksiyon olan botulizm teşhisi konuldu.

Yerel sağlık yetkilileri tarafından olayın nedeni hakkında araştırma başlatıldı.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan verilere göre enfeksiyonun Celada'ya önceden paketlenmiş hazır çorbadan bulaştığı tespit edildi.

Yetkililer çorbanın analizini yapmak için süpermarketlerden aynı marka birden fazla çorba satın aldı.

Ancak çorbaların hiçbirinde enfeksiyona rastlanmadığı için, hastalığın çorbanın saklanma veya pişirilme şeklinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu olayın ardından yetkililer yiyeceklerin 4 santigrat derece veya altında saklanması ve tüketilmeden önce iyice ısıtılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca yiyeceklerin oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletilmemesini de tavsiye etti.