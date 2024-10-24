24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi 2024
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken bugünün maç takvimi de araştırıldı. Tüm dünyada izlenen Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.
24 Ekim Perşembe günü maç programına göre bugünün karşılaşmalarının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.
Binlerce taraftarın heyecanla beklediği Avrupa Ligi müsabakaları bu akşam oynanacak.
BUGÜN AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ VAR MI, KİMİN?
Roma – Dinamo Kiev | 19.45
Ferencvaros – Nice | 19.45
Eintracht Frankfurt – RFS | 19.45
Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad | 19.45
Midtjylland – St.Gilloise | 19.45
PAOK – Viktoria Plzen | 19.45
Karabağ – Ajax | 19.45
APOEL – Borac Banja Luka | 19.45
NK Celje – Başakşehir | 19.45
Anderlecht – Ludogorets | 22.00
Athletic Bilbao – Slavia Prag | 22.00
Porto – Hoffenheim | 22.00
Fenerbahçe – Manchester Utd | 22.00
Lyon – Beşiktaş | 22.00
Malmö – Olympiakos | 22.00
Rangers – FCSB | 22.00
Tottenham – AZ Alkmaar | 22.00
Twente – Lazio | 22.00
Real Betis – Kopenhag | 22.00
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Djurgarden – Guimaraes
KAA Gent – Molde
Hearts – Omonia
Jagiellonia – Petrocub
Larne – Shamrock Rovers
Panathinaikos – Chelsea
Rapid Wien – Noah
St.Gallen – Fiorentina
HJK Helsinki – Dinamo Minsk
Mlada Boleslav – Lugano
Olimpija Ljubljana – LASK
Paphos – Heidenheim
TNS – FC Astana
TSC – Legia Varşova