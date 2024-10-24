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24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:21
24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi 2024

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken bugünün maç takvimi de araştırıldı. Tüm dünyada izlenen Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

24 Ekim Perşembe günü maç programına göre bugünün karşılaşmalarının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

Binlerce taraftarın heyecanla beklediği Avrupa Ligi​ müsabakaları bu akşam oynanacak.

BUGÜN AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ VAR MI, KİMİN?

UEFA Avrupa Ligi

Roma – Dinamo Kiev | 19.45

Ferencvaros – Nice | 19.45

Eintracht Frankfurt – RFS | 19.45

Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad | 19.45

Midtjylland – St.Gilloise | 19.45

PAOK – Viktoria Plzen | 19.45

Karabağ – Ajax | 19.45

APOEL – Borac Banja Luka | 19.45

NK Celje – Başakşehir | 19.45

Anderlecht – Ludogorets | 22.00

Athletic Bilbao – Slavia Prag | 22.00

24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi 2024 - 1. Resim

Porto – Hoffenheim | 22.00

Fenerbahçe – Manchester Utd  | 22.00

Lyon – Beşiktaş | 22.00 

Malmö – Olympiakos | 22.00

Rangers – FCSB | 22.00

Tottenham – AZ Alkmaar | 22.00

Twente – Lazio | 22.00

Real Betis – Kopenhag | 22.00

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Djurgarden – Guimaraes 

KAA Gent – Molde

Hearts – Omonia

Jagiellonia – Petrocub

24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi 2024 - 2. Resim

Larne – Shamrock Rovers

Panathinaikos – Chelsea

Rapid Wien – Noah

St.Gallen – Fiorentina

HJK Helsinki – Dinamo Minsk

Mlada Boleslav – Lugano

Olimpija Ljubljana – LASK

Paphos – Heidenheim

TNS – FC Astana

TSC – Legia Varşova

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Kaynak: TGRT Haber
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