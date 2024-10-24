24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:21

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken bugünün maç takvimi de araştırıldı. Tüm dünyada izlenen Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

24 Ekim Perşembe günü maç programına göre bugünün karşılaşmalarının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği Avrupa Ligi​ müsabakaları bu akşam oynanacak. BUGÜN AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ VAR MI, KİMİN? UEFA Avrupa Ligi​ Roma – Dinamo Kiev | 19.45 Ferencvaros – Nice | 19.45 Eintracht Frankfurt – RFS | 19.45 Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad | 19.45 Midtjylland – St.Gilloise | 19.45 PAOK – Viktoria Plzen | 19.45 Karabağ – Ajax | 19.45 APOEL – Borac Banja Luka | 19.45 NK Celje – Başakşehir | 19.45 Anderlecht – Ludogorets | 22.00 Athletic Bilbao – Slavia Prag | 22.00 Porto – Hoffenheim | 22.00 Fenerbahçe – Manchester Utd | 22.00 Lyon – Beşiktaş | 22.00 Malmö – Olympiakos | 22.00 Rangers – FCSB | 22.00 Tottenham – AZ Alkmaar | 22.00 Twente – Lazio | 22.00 Real Betis – Kopenhag | 22.00 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar şöyle: Djurgarden – Guimaraes KAA Gent – Molde Hearts – Omonia Jagiellonia – Petrocub Larne – Shamrock Rovers Panathinaikos – Chelsea Rapid Wien – Noah St.Gallen – Fiorentina HJK Helsinki – Dinamo Minsk Mlada Boleslav – Lugano Olimpija Ljubljana – LASK Paphos – Heidenheim TNS – FC Astana TSC – Legia Varşova İlgili Haberler Antalyaspor'da Emre Belözoğlu sesleri! Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye şok teklif! Süper Lig devi istedi