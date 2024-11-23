24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel mesajlar ve sözler öğrenciler tarafından araştırıldı

23 Kasım 2024 21:11 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 18:31

Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa süre kala öğrenciler öğretmenlerine göndermek üzere Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve duygusal sözleri araştırıyor. Her yıl çeşitli notlarla kutlama mesajları gönderiliyor.

Bu yıl pazar gününe denk gelen 24 Kasım​ Öğretmenler Günü'ne az bir süre kaldı.

Yarın kutlanacak özel günde öğrenciler öğretmenlerine duygusal, kısa ve öz kutlama mesajları atıyor. Milyonlarca öğretmen için yarın çeşitli etkinlikler ve kutlama törenleri düzenlenecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE DUYGUSAL SÖZLER

24 Kasım günü öğretmenlerinize göndermek için güzel sözlerden birkaç tanesi şöyle:

"Hayatımıza dokunuşunuzla hayatımıza yön verdiğiniz için teşekkür ederiz."

"Bir öğretmen, öğrencisinin kendisini değil kalbini de büyütür. Kalp ve zihinle örülen her başarı için teşekkür ederiz, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğrencilerinizin geleceğine değil, tüm toplumun geleceğine ışık tutuyorsunuz. Sizinle bu yolculuğu paylaşmak bizim için büyük bir onur."

"Her ders, sadece bir konu değil, bir dünyayı keşfetmektir. Bu keşifleri bize sunduğunuz için minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Siz, öğrencilerinize yalnızca bilgileri değil, yaşam becerilerini, insanlık değerlerini de öğretiyorsunuz. Bu değerler için size sonsuz teşekkürler."

"Bir öğretmenin elinden çıkmış bir hayat, her zaman güçlü ve aydınlık olur. Hayatımızda siz gibi bir öğretmen olduğu için minnettarız."

"Siz, sadece bilgiyi değil, insan olmanın erdemlerini de öğretirsiniz. Bizlere kattığınız her değer için teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğretmenler, birer hayat şekillendiricisidir. Her öğrencinin içinde keşfettiğiniz potansiyel için minnettarız. Hepinize çok teşekkür eder, Öğretmenler Gününüzü kutlarız."

VELİDEN ÖĞRETMENE 24 KASIM GÜZEL VE ANLAMLI SÖZLER GÜNDEMDE

Her yıl öğretmenlere çeşitli duygusal ve kısa kutlama mesajları atılıyor. Veliler de bu özel günde öğretmenleri unutmuyor.

"Bir tek bilgiyi değil, sevgiyi ve disiplini de öğretiyorsunuz. Bir ömür boyu sürecek en değerli miras için teşekkür ederiz."

"Her bir sonraki günümüzü daha aydınlık kılmak için gösterdiğiniz çaba, her zaman hafızalarımızda olacak. İyi ki varsınız."

"Geleceğimizi inşa eden, insanlık sevgisiyle büyüten bir öğretmen olmak, paha biçilmez bir değerdir. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

"Sadece öğrencilerinizi değil, onların ailelerini de eğitiyorsunuz. Her birimizin hayatına el uzattığınız için teşekkür ederiz."

"Bir öğretmen, yalnızca öğretmediği zamanlarda bile öğrencilerine dokunur. Siz, her zaman varlıklarınızla hayatımıza dokundunuz. Tüm emekleriniz için teşekkür ederiz."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bu özel gün 24 Kasım günü kutlanırken Pazar gününe denk geliyor. TRT tarafından özel gün için çeşitli içerikler yayımlanacağı duyuruldu.

"Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" 14.00'te, 16.00'da ise Lingo Türkiye'nin Öğretmenler Günü özel bölümü TRT 1'de yayınlanacak.

TRT Belgesel'de ise "Çizgisiz Defter" 19.30, "Öğretmenim Canım Benim" de 22.00'de ekranlara gelecek.