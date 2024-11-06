24 Kasım resmi tatil mi? 2025 resmi tatil takvimi
Öğretmenler Günü, her 24 Kasım'da özenle kutlanıyor. Eğitim ve öğretim hayatımızda büyük katkısı olan öğretmenlere özel olan 24 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu özel gün 24 Kasım'da kutlanıyor. 24 Kasım 1928 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak geçiyor.
Öğretmenler günü resmi tatil mi, değil mi merak konusu olmuştu.
24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam edilecek.
1994 senesinden beri 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü kutlanıyor. Türkiye'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edildi.
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
2025 yılında resmi tatil takvimi de belli oldu.
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba