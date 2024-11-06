24 Kasım resmi tatil mi? 2025 resmi tatil takvimi

06 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:10

Öğretmenler Günü, her 24 Kasım'da özenle kutlanıyor. Eğitim ve öğretim hayatımızda büyük katkısı olan öğretmenlere özel olan 24 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor.

Öğretmenler günü ne zaman? 2024 öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler günü ne zaman? 2024 öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu özel gün 24 Kasım'da kutlanıyor. 24 Kasım 1928 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak geçiyor.

Öğretmenler günü resmi tatil mi, değil mi merak konusu olmuştu.

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam edilecek.

1994 senesinden beri 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü kutlanıyor. Türkiye'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edildi.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

2025 yılında resmi tatil takvimi de belli oldu.

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba