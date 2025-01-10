240 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar? Yüzde 10 peşinat ödenecek

10 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:53

Ülkemizde konut ihtiyacı her yıl yaklaşık 800 bin konutla artarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli ve ilk evini alacak kişiler için yeni bir konut kampanyası hazırladığını açıkladı. Bu kampanya kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile konut kredisi sunulacak. Hane halkı geliri 45 bin lirayı aşmayanlar için taksitler merak ediliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve kampanyanın detayları yakında duyurulacak.

Türkiye'de konut talebinin her yıl artması ve arz-talep dengesizliği sebebiyle konut fiyatları ve kiralar yükselişte.

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ TAKSİTLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Dar gelirli vatandaşlar için planlanan konut kredisi kampanyası, hane halkı gelirinin 45 bin lirayı geçmemesi şartıyla sunulacak. Bu kapsamda, 45 bin lira geliri olan bir aile için aylık taksit aralığı da belli oldu.

Bu taksitler, TOKİ konutlarındaki gibi her yıl memur maaş zam oranlarına paralel artış gösterebilecek, ancak TOKİ'nin uyguladığı artış oranları memur zamlarının altında tutulmaya çalışılacak. Bu sayede, dar gelirli ailelerin ödeme güçleri korunarak, konut sahibi olmaları amaçlanıyor. Kampanya, hayat pahalılığının önemli bir nedeni olan yüksek kira maliyetlerine çözüm getirmeyi hedefliyor.

Konut kredisi taksitlerinin bu şekilde belirlenmesi, dar gelirli ailelerin bütçelerini zorlamadan konut sahibi olabilmelerine olanak sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kampanyanın, konut alanında çözüm odaklı politikalar geliştirerek hayat pahalılığını azaltmayı hedeflediğini belirtmişti. Bu yeni kredi programı, konut piyasasında dengeleri değiştirerek, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve kiralara yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlara nefes aldırmayı hedefliyor.

240 AY VADELİ KONUT KREDİSİ PEŞİNAT NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni konut kampanyasında, alınacak konutun değeri üzerinden yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi bekleniyor. Bu peşinat, konutun değerine göre değişkenlik gösterecek. Örneğin, 4 milyon TL değerinde bir konut için 400 bin TL peşinat ödenmesi gerekecek.

Kampanyanın detaylarına göre, 240 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Bu uzun vade, taksitlerin daha düşük tutarlarda kalmasını sağlayarak, özellikle ilk evini alacak olanların ödeme gücünü artıracak. Peşinat ve vade süresinin bu şekilde düzenlenmesi, konut sahibi olma hayali kuran dar gelirli ailelere, daha az yüksek maliyetlerle bu hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

İLK EVİNİ ALACAKLARA KONUT KREDİSİ AYLIK TAKSİT NE KADAR?

İlk evini alacak kişiler, sosyal konut projelerinde öncelikli olacak ve bu kampanyadan yararlanabilecekler. Bu kişiler için aylık taksitler, hane halkı gelirine bağlı olarak belirlenecek. Ortalama olarak, hane geliri 45 bin lira olan bir aile için aylık taksitlerin 15-20 bin TL arasında olması bekleniyor.

Kampanya, genç çiftleri ve ilk defa konut alacak olanları desteklemek amacıyla tasarlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aile kurmayı teşvik etmek için genç çiftlere yönelik destekler ve ilk evini alanları önceliklendiren programlar uygulanacağını açıklamıştı. Bu bağlamda, ilk ev sahibi olacakların aylık taksitleri, onların hayatlarına yeni bir başlangıç yapmalarını kolaylaştıracak şekilde planlanmış durumda.

240 AY VADELİ KONUT KREDİSİ NE KADAR TAKSİT ÖDEMESİ YAPILACAK?

Hane halkı geliri 45 bin lira olan bir aile için aylık taksitlerin ortalama 15-20 bin TL arasında olması bekleniyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT NE KADAR YAPAR?

Konutun değerine göre değişir; örneğin, 4 milyon TL değerinde bir konut için 400 bin TL peşinat ödenir.

İLK EVİNİ ALACAKLAR İÇİN KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Hane gelirinin 40-45 bin TL’yi geçmemesi, çekirdek aile fertlerinin üzerine konut olmaması ve 18 yaşından büyük olma şartları aranıyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

YENİ KONUT KAMPANYASI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Kampanya, 81 ili kapsayacak şekilde planlanıyor.