2026 Kurban Bayramı takvimiyle birlikte resmi tatil süreci netleşti. Bayram öncesindeki günler ve kamu çalışanlarını kapsayan uygulamalarla ilgili ayrıntılar belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı 2026 yılı Kurban Bayramı tatili takvimi ve bayram öncesi tatil günleri kamu çalışanları için netleşti. 25 Mayıs tatil mi? 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor ve bayram 27 Mayıs Çarşamba başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 26 Mayıs tatil mi? Bayram tatili öncesinde 25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil olarak ilan edildi. 26 Mayıs Salı günü arefe günü tam gün tatil olacak. Kamu çalışanları 25-26 Mayıs tarihlerinde idari izinli sayılacak. Bayram süreci, hafta sonu tatiliyle birlikte 31 Mayıs Pazar günü tamamlanacak ve mesai 1 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram süreci dört gün boyunca devam edecek ve son gün 30 Mayıs Cumartesi olacak. Bayramın ardından hafta sonu tatili 31 Mayıs Pazar günüyle devam edecek.

Kurban Bayramı nedeniyle mayıs ayının son haftasında resmi tatil takvimi yeniden şekillendi. Bayramın hafta ortasında başlaması nedeniyle özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından tatil süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Arefe günü ve öncesindeki uygulamalar da kamu kurumları ile özel sektörde çalışma planlamalarının gündeminde yer aldı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı Kurban Bayramı tatil süreci hafta sonuyla birlikte başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar günleri hafta sonu tatili olarak uygulanacak. Bayram öncesinde 25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil kapsamına alınırken, 26 Mayıs Salı günü arefe günü olarak takvimde yer aldı.

Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. 31 Mayıs Pazar günü hafta sonu tatiliyle birlikte süreç tamamlanacak ve kamu kurumlarında mesai 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

25 MAYIS-26 MAYIS TATİL Mİ?

25 Mayıs Pazartesi günü ile 26 Mayıs Salı günü için alınan kararla kamu çalışanlarını kapsayan idari tatil uygulaması devreye alındı. Böylece kamu sektöründe çalışanlar 25 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak. Özel sektörde uygulanacak çalışma düzeni ise işverenin kararına bağlı olacak.

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü normal şartlarda öğleden sonra yarım gün resmi tatil kapsamında bulunuyor. Ancak alınan karar doğrultusunda arefe günü de tam gün tatil ilan edildi. Resmi kurumlarda çalışanlar 26 Mayıs Salı günü boyunca izinli olacak ve bayram tatili arefe günüyle birlikte devam edecek.