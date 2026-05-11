Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı

25 Mayıs tatil mi ve 26 Mayıs ile birlikte tatil oldu mu merak ediliyordu. 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde çalışanlar ve öğrenciler tatil takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Mayıs ayının son haftasında başlayacak bayram süreciyle birlikte hafta sonu, arefe günü ve resmi tatil günleri yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı’nın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle kamu kurumlarında uygulanacak çalışma düzeni ile bayram tatilinin kapsamı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bayram öncesindeki günlere ilişkin alınan kararlar ise tatil planı yapacak milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 25 26 Mayıs tatil mi? İşte 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı okulların ve kurumların tatil durumu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 23:38

2026 Kurban Bayramı takvimiyle birlikte süreci netleşti. Bayram öncesindeki günler ve kamu çalışanlarını kapsayan uygulamalarla ilgili ayrıntılar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
2026 yılı Kurban Bayramı tatili takvimi ve bayram öncesi tatil günleri kamu çalışanları için netleşti.
25 Mayıs tatil mi? 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor ve bayram 27 Mayıs Çarşamba başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
26 Mayıs tatil mi? Bayram tatili öncesinde 25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil olarak ilan edildi.
26 Mayıs Salı günü arefe günü tam gün tatil olacak.
Kamu çalışanları 25-26 Mayıs tarihlerinde idari izinli sayılacak.
Bayram süreci, hafta sonu tatiliyle birlikte 31 Mayıs Pazar günü tamamlanacak ve mesai 1 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram süreci dört gün boyunca devam edecek ve son gün 30 Mayıs Cumartesi olacak. Bayramın ardından hafta sonu tatili 31 Mayıs Pazar günüyle devam edecek.

25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı

Kurban Bayramı nedeniyle mayıs ayının son haftasında resmi tatil takvimi yeniden şekillendi. Bayramın hafta ortasında başlaması nedeniyle özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından tatil süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Arefe günü ve öncesindeki uygulamalar da kamu kurumları ile özel sektörde çalışma planlamalarının gündeminde yer aldı.

25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı

KAÇ GÜN?

2026 yılı Kurban Bayramı tatil süreci hafta sonuyla birlikte başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar günleri hafta sonu tatili olarak uygulanacak. Bayram öncesinde 25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil kapsamına alınırken, 26 Mayıs Salı günü arefe günü olarak takvimde yer aldı.

25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı

Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. 31 Mayıs Pazar günü hafta sonu tatiliyle birlikte süreç tamamlanacak ve kamu kurumlarında mesai 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

25-26 Mayıs tatil mi? 2026 Kurban Bayramı tatili uzadı

25 MAYIS-26 MAYIS TATİL Mİ?

25 Mayıs Pazartesi günü ile 26 Mayıs Salı günü için alınan kararla kamu çalışanlarını kapsayan idari tatil uygulaması devreye alındı. Böylece kamu sektöründe çalışanlar 25 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak. Özel sektörde uygulanacak çalışma düzeni ise işverenin kararına bağlı olacak.

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü normal şartlarda öğleden sonra yarım gün resmi tatil kapsamında bulunuyor. Ancak alınan karar doğrultusunda arefe günü de tam gün tatil ilan edildi. Resmi kurumlarda çalışanlar 26 Mayıs Salı günü boyunca izinli olacak ve bayram tatili arefe günüyle birlikte devam edecek.

ETİKETLER
#bayram tatili
#kamu çalışanları
#resmi tatil
#Idari Tatil
#Kurban Bayramı 2026
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.