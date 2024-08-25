25 Ağustos maç takviminde Rizespor Fenerbahçe maçı yer aldı

25 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:59

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun başlamasının ardından maçlar da giderek kızışmaya başladı.

Süper Lig'in üçüncü haftası kapsamında 25 Ağustos tarihinde oynanacak olan karşılaşmalar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 25 AĞUSTOS?

Günün maç takvimine göre bugün Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Rizespor deplasmanına çıkıyor.

Aynı zamanda La Liga'da da Real Madrid kendi evinde Real Valladolid'i ağırlayacak.

Jude Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

Bugün oynanacak olan maçların hepsi ise şöyle: