Pazar günü Vatan Caddesi başta olmak üzere birkaç yol trafiğe kapanacak (25 Ağustos)

23 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:29

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Valiliğinin yaptığı duyuruya göre pazar günü bazı yollar trafiğe kapanırken neden kapandığı ve ne zaman açılacağı da merak konusu oldu.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR 25 AĞUSTOS PAZAR

Pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapanıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre kapalı olan yollar şöyle:

Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) gidiş ve gelişler,

D 100 kuzey ve güney yönünden Vatan Caddesi giriş,

10.Yıl Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Edirnekapı’dan Vatan Caddesi'ne giriş,

Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi'ne giriş,

Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi'ne giriş,

Hal Yolu güneyden Vatan Caddesi'ne giriş,

Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne katılım,

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi’ne katılım

İSTANBUL VATAN CADDESİ NE ZAMAN TRAFİĞE KAPATILACAK?

Bugün yapılan duyuruya göre 25 Ağustos Pazar günü saat 06.00’dan, prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Provaların bitmesiyle beraber trafik akışı normal seyirde devam edecek.

TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLARA ALTERNATİF GÜZERGAH

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı provaları, 25.08.2024 tarihinde Vatan Caddesi’nde yapılacaktır. Provalar nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü saat 06.00’dan, prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde belirlenmiştir." ifadeleri yer alırken kapalı olacak yollar için alternatif güzergah belirlendi.

Araç sahipleri Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolunu alternatif olarak kullanabilecek.