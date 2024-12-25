25 Aralık okullar tatil mi? Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için turuncu alarm

25 Aralık 2024 00:25 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:26

Yurdun bazı bölümlerinde kar ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için yayımladığı sarı uyarılar, tatil beklentilerini artırdı.

Soğuk hava​ dalgasının etkisini sürdürdüğü birçok ilde, öğrenciler ve velileri okulların tatil​ edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden yapılacak açıklamaları bekliyor.

BAZI İLLER İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

25 ARALIK OKULLAR​ TATİL Mİ?

Hava koşullarının kötüye gitmesiyle birlikte tatil beklentileri de artı.

Ancak resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.