25 Aralık yarın okullar tatil mi? Bugün Antalya, Bingöl ve Tunceli'de taşımalı eğitime ara verilmişti

24 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:25

Dün AFAD tarafından yapılan uyarı sonrasında bazı illerde eğitime 1 gün ara kararı alınmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şiddetli yağış bugün de devam edecek. Antalya, Bingöl ve Tunceli'de yarın (25 Aralık) okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündeminde.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu uyarı sonrasında okullarda 1 gün eğitime ara verildiğini paylaşmıştı. Bugün de devam eden kuvvetli yağışların 25 Aralık Salı günü de sürmesi bekleniyor.

Öğrencilerin ve velilerin gözü ise Antalya, Bingöl ve Tunceli Valiliklerinden gelecek olan "okul tatil" duyurusuna çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 25 ARALIK ÇARŞAMBA?

25 Aralık Salı günü okulların tatil olacağına dair açıklama henüz gelmedi. MGM verilerine göre yağışlar yarın da devam edecek. Olumsuz hava şartlarının sürmesi halinde valiliklerden tatil kararı gelebilir.

Şu an için herhangi bir tatil duyurusu bulunmazken akşam saatlerinde valiliklerden gelecek olan açıklamalar yakından takip edilmelidir. Herhangi bir okul tatil duyurusu gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

YARIN ANTALYA, BİNGÖL VE TUNCELİ'DE OKUL VAR MI?

24 Aralık Salı günü Antalya, Bingöl ve Tunceli'de okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmişti. Bugün Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar tatil edilmişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise 24 Aralık günü için verilen turuncu kodlu uyarı sonrası taşımalı eğitimde okulların tatil olduğunu duyurmuştu.

25 Aralık Çarşamba günü için şu an için herhangi bir tatil duyurusu gelmedi.