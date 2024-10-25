25 Ekim bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının saati belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ekim 2024 08:51 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:02

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç takvimini araştırıyor. Dün akşam UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş galibiyet alırken Fenerbahçe beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Dünyanın her yerinde sıkı sıkıya takip edilen UEFA Avrupa Ligi​'nde dün birçok müsabaka oynandı. Taraftarların gündeminde ise bugün oynanacak olan Süper Lig​ maçları yer aldı. TFF​, sezon başında oynanacak olan karşılaşmaların saatini duyurmuştu. BUGÜN MAÇ VAR MI 25 EKİM 2024 CUMA? Günün programına göre karşılaşmaların saati ve yayınlanacağı kanal netleşti. Suudi Arabistan Pro Lig Al Kholood – Al Nassr | 18.05 | S Sport Plus Al Ahli – Al Okhdood | 21.00 | S Sport Plus İtalya Serie A Udinese – Cagliari | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2 Torino – Como | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport Almanya Bundesliga 2 Köln – Paderborn | 19.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect Nürnberg – Jahn Regensburg | 19.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect Trendyol 1. Lig Fatih Karagümrük – Adanaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Adana Demirspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga Mainz – Monchengladbach | 21.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect Fransa Ligue 1 Rennes – Le Havre | 21.45 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect İngiltere Premier Lig Leicester City – Nottingham Forest | 22.00 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect İspanya La Liga Espanyol – Sevilla | 22.00 | S Sport Plus İngiltere Championship Portsmouth – Sheffield W. | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen FENERBAHÇE​ - MANCHESTER UNİTED​ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı. Manchester United - Fenerbahçe maçı ise 1-1'lik skorla sonuçlandı. Manchester United'ın golü 15. dakikada Christian Eriksen'in golü olurken sarı lacivertli ekibin golünü 49. dakikada Youssef En-Nesyri attı. İlgili Haberler Osimhen'in rövaşatası kaç metre? Ronaldo'nun rekoruna çok yakın Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri