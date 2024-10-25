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25 Ekim bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının saati belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Ekim 2024 08:51 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:02
25 Ekim bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç takvimini araştırıyor. Dün akşam UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş galibiyet alırken Fenerbahçe beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Dünyanın her yerinde sıkı sıkıya takip edilen UEFA Avrupa Ligi​'nde dün birçok müsabaka oynandı. Taraftarların gündeminde ise bugün oynanacak olan Süper Lig​ maçları yer aldı.

TFF​, sezon başında oynanacak olan karşılaşmaların saatini duyurmuştu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 25 EKİM 2024 CUMA?

Günün programına göre karşılaşmaların saati ve yayınlanacağı kanal netleşti.

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood – Al Nassr | 18.05 | S Sport Plus

Al Ahli – Al Okhdood | 21.00 | S Sport Plus

İtalya Serie A

Udinese – Cagliari | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Torino – Como | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport

25 Ekim bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının saati belli oldu - 1. Resim

Almanya Bundesliga 2

Köln – Paderborn | 19.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

Nürnberg – Jahn Regensburg | 19.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

Trendyol 1. Lig

Fatih Karagümrük – Adanaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga

Mainz – Monchengladbach | 21.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

25 Ekim bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının saati belli oldu - 2. Resim

Fransa Ligue 1

Rennes – Le Havre | 21.45 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

İngiltere Premier Lig

Leicester City – Nottingham Forest | 22.00 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

İspanya La Liga

Espanyol – Sevilla | 22.00 | S Sport Plus

İngiltere Championship

Portsmouth – Sheffield W. | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

FENERBAHÇE​ - MANCHESTER UNİTED​ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı. Manchester United - Fenerbahçe maçı ise 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Manchester United'ın golü 15. dakikada Christian Eriksen'in golü olurken sarı lacivertli ekibin golünü 49. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

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Kaynak: TGRT Haber
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