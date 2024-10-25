25 Ekim bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının saati belli oldu
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç takvimini araştırıyor. Dün akşam UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş galibiyet alırken Fenerbahçe beraberlik ile sahadan ayrıldı.
Dünyanın her yerinde sıkı sıkıya takip edilen UEFA Avrupa Ligi'nde dün birçok müsabaka oynandı. Taraftarların gündeminde ise bugün oynanacak olan Süper Lig maçları yer aldı.
TFF, sezon başında oynanacak olan karşılaşmaların saatini duyurmuştu.
BUGÜN MAÇ VAR MI 25 EKİM 2024 CUMA?
Günün programına göre karşılaşmaların saati ve yayınlanacağı kanal netleşti.
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Kholood – Al Nassr | 18.05 | S Sport Plus
Al Ahli – Al Okhdood | 21.00 | S Sport Plus
İtalya Serie A
Udinese – Cagliari | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Torino – Como | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport
Almanya Bundesliga 2
Köln – Paderborn | 19.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
Nürnberg – Jahn Regensburg | 19.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
Trendyol 1. Lig
Fatih Karagümrük – Adanaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Adana Demirspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
Mainz – Monchengladbach | 21.30 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
Fransa Ligue 1
Rennes – Le Havre | 21.45 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
İngiltere Premier Lig
Leicester City – Nottingham Forest | 22.00 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
İspanya La Liga
Espanyol – Sevilla | 22.00 | S Sport Plus
İngiltere Championship
Portsmouth – Sheffield W. | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı. Manchester United - Fenerbahçe maçı ise 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Manchester United'ın golü 15. dakikada Christian Eriksen'in golü olurken sarı lacivertli ekibin golünü 49. dakikada Youssef En-Nesyri attı.