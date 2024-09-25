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25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
25 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:38
25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak

UEFA Avrupa Ligi maçları bu akşam itibarıyla başlıyor. 25 Eylül Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Temsilcilerimizden Galatasaray UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre bu akşam PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından bu akşam oynanacak olan karşılaşmaların saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 25 EYLÜL?

25 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmaların arasında UEFA Avrupa Ligi ve LaLiga maçları bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ

  • 19.45 | AZ Alkmaar-Elfsborg | TRT Spor
  • 19.45 | Bodo/Glimt-Porto | TRT Tabii Spor
  • 22.00 | Ludogorets Razgard-Slavia Prag | TRT Tabii
  • 22.00 | Galatasaray-PAOK | TRT 1
  • 22.00 | Dynamo Kiev-Lazio | TRT Tabii Spor 1
  • 22.00 | Midtjylland-Hoffenheim | TRT Tabii Spor 3
  • 22.00 | Anderlecht-Ferencvaros | TRT Tabii Spor 4
  • 22.00 | Manchester United-Twente | TRT Tabii Spor
  • 22.00 | Nice-Real Sociedad | TRT Tabii Spor 2

25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak - 2. Resim

LALİGA

  • 22.00 | Girona-Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus
  • 22.00 | Barcelona-Getafe | S Sport, Sports Plus

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Kaynak: TGRT HABER

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