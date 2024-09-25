25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak

25 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:38

UEFA Avrupa Ligi maçları bu akşam itibarıyla başlıyor. 25 Eylül Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Temsilcilerimizden Galatasaray UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre bu akşam PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından bu akşam oynanacak olan karşılaşmaların saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 25 EYLÜL?

25 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmaların arasında UEFA Avrupa Ligi ve LaLiga maçları bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ

19.45 | AZ Alkmaar-Elfsborg | TRT Spor

19.45 | Bodo/Glimt-Porto | TRT Tabii Spor

22.00 | Ludogorets Razgard-Slavia Prag | TRT Tabii

22.00 | Galatasaray-PAOK | TRT 1

22.00 | Dynamo Kiev-Lazio | TRT Tabii Spor 1

22.00 | Midtjylland-Hoffenheim | TRT Tabii Spor 3

22.00 | Anderlecht-Ferencvaros | TRT Tabii Spor 4

22.00 | Manchester United-Twente | TRT Tabii Spor

22.00 | Nice-Real Sociedad | TRT Tabii Spor 2

LALİGA