25 Kasım ne günü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün tarihi

25 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:29

25 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete dikkat çekmek için kutlanır.

Otomobil karşı şeride daldı, servisle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Otomobil karşı şeride daldı, servisle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde dünya genelinde seminerler, yürüyüşler, sosyal medya kampanyaları ve farkındalık etkinlikleri düzenlenir.

25 KASIM NE GÜNÜ? KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NÜN TARİHİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen ve her yıl 25 Kasım tarihinde anılan özel bir gündür.

Bu gün, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar tarafından çeşitli faaliyetlerle anılmakta.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü, kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetle mücadeleye dikkat çekmek, kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve şiddetin ortadan kaldırılması için bireyleri harekete geçirmek için kutlanır.