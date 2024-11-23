25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Hava durumu sonrası uyarı geldi

23 Kasım 2024 11:39 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:46

23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da hakim olan aşırı yağışlar sonrasında gözler valilik açıklamasına çevrildi. Erken saatlerde başlayan yağmurlu hava etkisini göstermeye devam ederken pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre bugün İstanbul​'da sağanak yağış​ etkili oluyor.

Milyonlarca vatandaş yağışın etkisiyle zor anlar yaşarken 25 Kasım Pazartesi günü okullar​ tatil​ mi değil mi merak ediliyor.

25 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da hakim olan yağışlı havanın ardından gözler İstanbul Valiliğinden gelecek olan açıklamaya çevrildi.

AKOM tarafından da uyarı gelirken şu an için İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olacağına dair açıklama gelmedi.

Kötü hava şartları nedeniyle geçtiğimiz günlerde bazı illerde okullarda 1 günlük ara verilmişti. Öğrencilerin ve velilerin gözü de valilik​ tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi.

Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair duyuru henüz gelmezken herhangi bir resmi açıklama sonrasında gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

BUGÜN YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR YAĞACAK?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara​, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz​ ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği belirtildi.

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, sağanak, kar yağışı ve fırtına beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, ve Yalova için "sarı", fırtına, kar yağışı ve sağanak beklenen Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu uyarı verilirken Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.