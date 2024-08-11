25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman ve nerede düzenleneceği belli oldu

11 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 13:30

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman ve nerede düzenleneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2026 KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?

25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak.

16 gün sürecek olan Kış Olimpiyat Oyunları, 22 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

25. KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDE DÜZENLENECEK?

2026 yılında düzenlenecek olan 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na İtalya'nın Milano ve Cortina şehirleri ev sahipliği yapacak.

2026 KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA HANGİ SPORLAR BULUNUYOR?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıkladığı bilgilere göre 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayalı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni, yarış kızağı (bobsleigh) spor branşları yer alacak.