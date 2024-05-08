25 Mayıs Dünya Futbol Günü olarak kutlanacak

08 May 2024 08:47 - Güncelleme : 08 May 2024 09:02

Birleşmiş Milletler ilan etti: Artık Dünya Futbol Günü olarak kutlanacak

Birleşmiş Milletler ilan etti: Artık Dünya Futbol Günü olarak kutlanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, spor dalları gibi futbolun da dünya barışına ve kalkınmaya katkı yapması nedeniyle özel bir gün ile kutlanması gerektiği belirtildi.

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Bu kapsamda alınan karar ile birlikte Dünya Futbol Günü'nün kutlanacağı tarih belli oldu.

25 Mayıs Bütün Dünya'da dünya futbol günü olarak kutlanacak.

BM tarafından açıklanan bilgilere göre bu gün belirlenirken 1924'te yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında tüm bölgelerin temsil edildiği tarihin ilk uluslararası futbol turnuvasının 100. yılının 25. Mayıs 2024'e denk gelmesi esas alındı.

BM karar mektubunda "sporun sürdürülebilir kalkınmada önemli bir kolaylaştırıcı olduğu" teyit edilirken, "barışın gerçekleştirilmesine, hoşgörü ve saygının teşvik edilmesine ve toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesine" katkısının altı çizildi.