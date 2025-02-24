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 | Sumru Tarhan

25 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde kar yağışı devam ediyor. Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında perşembe ve cuma günü eğitime ara verilmişti. 24 Şubat günü birçok ilde kar tatili kararı alınırken 25 Şubat Salı okullar tatil mi konusunda son dakika valilik açıklaması bekleniyor.

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25 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:43

Altay kar fırtınası geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi'nde etkili oldu. Birçok bölgede okullarda eğitime ara verilirken 25 Şubat yarın okullarda kar tatili durumu da gündeme geldi. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler kar tatili kararı alabiliyor.

25 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Binlerce kişi ise 25 Şubat kar tatili durumuna ilişkin açıklama bekliyor.

25 Şubat Salı günü okulların tatil durumu için şu an için açıklama bulunmuyor. Valilikler, akşam saatlerine doğru hava durumunu kontrol ederek kar tatili kararı alabiliyor. Bu nedenle tatil kararı olması halinde akşam saatlerinde duyurulacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

24 Şubat günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde okullarda eğitime ara verildi. Yarının durumu ise henüz belli olmadı. Valilikler olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara veriliyor. 25 Şubat gününün durumu ise henüz duyurulmadı. Akşam saatlerinde kar tatili kararı alınabilir.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

24 Şubat Pazartesi günü tatil olan yerler arasında Bartın, Giresun, Zonguldak, Sinop, Rize, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Artvin, Amasya, Bingöl, Karabük , Gümüşhane, Siirt, Ardahan, Tokat'ta okullarda eğitime ara verildi. 25 Şubat Salı günü için ise herhangi bir kar tatili durumu bulunmuyor.

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