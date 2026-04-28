Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alması beklenen hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, özellikle eski araç sahipleri ve ilk kez otomobil almayı planlayan aileler tarafından yakından takip ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 25 yaş üstü araç ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alması beklenen hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, eski araç sahipleri ve ilk kez otomobil almayı planlayan aileleri ilgilendiriyor. 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden düzenleme henüz yasalaşmış değil. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. Üç ve üzeri çocuğu olan ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin bu destekten yararlanması hedefleniyor. Hurda araçlar karşılığında yeni araç alımında vergi indirimi ve finansman destekleri sunulması amaçlanıyor. Yerli üretim araçların (Togg gibi) teşvik edilmesi ve düşük faizli kredi seçeneklerinin sunulması öngörülüyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden düzenleme ile ilgili çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Ancak söz konusu düzenleme henüz yasalaşmış değil ve resmi olarak yürürlüğe giren bir uygulama bulunmuyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifin, ekonomik dengeler ve bütçe planlamaları doğrultusunda şekillendirildiği belirtiliyor. Bu nedenle sürecin tamamlanması için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ TEŞVİKİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Hazırlıkları süren “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. Özellikle üç ve üzeri çocuğu olan ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin bu destekten yararlanması hedefleniyor.

HURDA ARAÇLAR İÇİN SUNULAN AVANTAJLAR

Düzenlemenin önemli ayaklarından biri de hurda araç teşviki olarak öne çıkıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesiyle hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Hurdaya ayrılan araçlar karşılığında yeni araç alımında vergi indirimi ve çeşitli finansman desteklerinin sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda yerli üretim araçların teşvik edilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

YERLİ OTOMOBİL VE FİNANSMAN DESTEĞİ DETAYLARI

Teşvik paketinde yerli üretim şartı dikkat çekiyor. Özellikle Togg gibi Türkiye’de üretilen araçların bu kapsamda değerlendirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte düşük faizli kredi seçenekleri, uzun vadeli ödeme planları ve esnek finansman modellerinin de teşvik paketine dahil edilmesi öngörülüyor.

Bu sayede dar gelirli vatandaşların araç sahibi olması kolaylaştırılmak isteniyor.

25 yaş üstü araçlara ÖTV indirimi çıktı mı?

25 yaş üstü araçlara yönelik ÖTV indirimi düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor ve resmi açıklama bekleniyor.

Hurda teşviki kimleri kapsayacak?

Hurda teşvikinin, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış araç sahiplerini kapsaması planlanıyor. Aynı zamanda belirli şartları sağlayan ailelere ek avantajlar sunulması hedefleniyor.

ÖTV’siz araç almak mümkün olacak mı?

Planlanan düzenlemeye göre belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanması gündemde. Ancak uygulamanın kapsamı ve detayları henüz kesinleşmiş değil.