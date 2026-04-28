Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

25 yaş üstü araç ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi?

25 yaş üstü araçlara yönelik hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alırken, yeni teşvik paketinin henüz yasalaşmadığı ancak hazırlık sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
25 yaş üstü araç ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
11:52
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alması beklenen hurda teşviki ve düzenlemesi, özellikle eski araç sahipleri ve ilk kez otomobil almayı planlayan aileler tarafından yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

25 yaş üstü araç ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alması beklenen hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, eski araç sahipleri ve ilk kez otomobil almayı planlayan aileleri ilgilendiriyor.
25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden düzenleme henüz yasalaşmış değil.
“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor.
Üç ve üzeri çocuğu olan ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin bu destekten yararlanması hedefleniyor.
Hurda araçlar karşılığında yeni araç alımında vergi indirimi ve finansman destekleri sunulması amaçlanıyor.
Yerli üretim araçların (Togg gibi) teşvik edilmesi ve düşük faizli kredi seçeneklerinin sunulması öngörülüyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden düzenleme ile ilgili çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Ancak söz konusu düzenleme henüz yasalaşmış değil ve resmi olarak yürürlüğe giren bir uygulama bulunmuyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifin, ekonomik dengeler ve bütçe planlamaları doğrultusunda şekillendirildiği belirtiliyor. Bu nedenle sürecin tamamlanması için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ TEŞVİKİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Hazırlıkları süren “İlk Arabam ” kapsamında belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. Özellikle üç ve üzeri çocuğu olan ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin bu destekten yararlanması hedefleniyor.

HURDA ARAÇLAR İÇİN SUNULAN AVANTAJLAR

Düzenlemenin önemli ayaklarından biri de teşviki olarak öne çıkıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesiyle hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Hurdaya ayrılan araçlar karşılığında yeni araç alımında vergi indirimi ve çeşitli finansman desteklerinin sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda yerli üretim araçların teşvik edilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

YERLİ OTOMOBİL VE FİNANSMAN DESTEĞİ DETAYLARI

Teşvik paketinde yerli üretim şartı dikkat çekiyor. Özellikle Togg gibi Türkiye’de üretilen araçların bu kapsamda değerlendirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte düşük faizli kredi seçenekleri, uzun vadeli ödeme planları ve esnek finansman modellerinin de teşvik paketine dahil edilmesi öngörülüyor.

Bu sayede dar gelirli vatandaşların araç sahibi olması kolaylaştırılmak isteniyor.

25 yaş üstü araçlara ÖTV indirimi çıktı mı?

25 yaş üstü araçlara yönelik ÖTV indirimi düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor ve resmi açıklama bekleniyor.

Hurda teşviki kimleri kapsayacak?

Hurda teşvikinin, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış araç sahiplerini kapsaması planlanıyor. Aynı zamanda belirli şartları sağlayan ailelere ek avantajlar sunulması hedefleniyor.

ÖTV’siz araç almak mümkün olacak mı?

Planlanan düzenlemeye göre belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanması gündemde. Ancak uygulamanın kapsamı ve detayları henüz kesinleşmiş değil.

ETİKETLER
#aile destek programı
#ötv indirimi
#yerli otomobil
#Hurda Araç
#Otomobil Teşvik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.