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 | TGRT Haber

250, 300, 350 baz puan faiz indirimi kredileri ne kadar düşürür? İşte etki oranları

250 baz puan faiz indirimi beklentisi sonrası kredi faiz oranlarında ne kadar değişiklik olabileceği merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizindeki indirimler, bankaların fonlama maliyetlerini etkileyerek kredi faiz oranlarına yansıyor. Ancak, bu geçişkenlik banka kar marjları, risk primleri, mevduat faizlerinin yapışkanlığı ve piyasa koşulları gibi faktörler nedeniyle tam gerçekleşmiyor.

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250, 300, 350 baz puan faiz indirimi kredileri ne kadar düşürür? İşte etki oranları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 23:36

TCMB’nin politika faizinde yaptığı indirimler, faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Ancak, bu indirimlerin kredilere yansıma oranı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiyor.

250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERİ NE KADAR DÜŞÜRÜR?

250 baz puanlık bir , politika faizinin %46’dan %43,5’e düşmesi anlamına gelir ve bankaların fonlama maliyetlerini yaklaşık %2 oranında azaltır. Kredi faiz oranlarına geçişkenlik %60-%80 arasında olduğundan, kredi faizleri aylık yaklaşık %0,125-%0,167 düşer.

Örneğin, ihtiyaç kredisi faizi %4,8’den %4,675-%4,633’e, konut kredisi faizi %3,6’dan %3,475-%3,433’e inebilir.

250, 300, 350 baz puan faiz indirimi kredileri ne kadar düşürür? İşte etki oranları

Faiz indirimi, özellikle uzun vadeli kredilerde daha belirgin bir maliyet avantajı oluşturur. Ancak, bankalar kar marjlarını korumak veya risk primlerini artırmak için indirimi tam yansıtmayabilir. Mevduat faizlerinin yapışkanlığı ve piyasa koşulları da bu düşüşü sınırlayabilir.

250, 300, 350 baz puan faiz indirimi kredileri ne kadar düşürür? İşte etki oranları

300 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERİ NE KADAR DÜŞÜRÜR?

300 baz puanlık bir faiz indirimi, politika faizini %46’dan %43’e çeker ve bankaların fonlama maliyetlerini yaklaşık %2,4 düşürür. Kredi faiz oranlarına %60-%80 geçişkenlik ile aylık %0,15-%0,2’lik bir düşüş yansır.

250, 300, 350 baz puan faiz indirimi kredileri ne kadar düşürür? İşte etki oranları

350 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERİ NE KADAR DÜŞÜRÜR?

350 baz puanlık bir faiz indirimi, politika faizini %46’dan %42,5’e düşürür ve bankaların fonlama maliyetlerini yaklaşık %2,8 azaltır. Kredi faiz oranlarına %60-%80 geçişkenlik ile aylık %0,175-%0,233’lük bir düşüş yansır.

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