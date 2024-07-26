26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM’ye ziyaretçi yasağı geldi

26 Temmuz 2024 07:54 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 07:55

Meclis 26-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmaya devam ederken TBMM Genel Sekreterliği Kurul çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için milletvekillerine gönderilen duyuruda; mecliste dört gün boyunca ziyaretçi yasağının olduğu duyuruldu.

MECLİSE ZİYARETÇİ YASAĞI NEDEN KONULDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yoğun gündemi sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarını daha etkin yürütebilmesi için mecliste dört gün boyunca görevliler hariç ziyaretçi yasağının konulduğu bildirildi.

MECLİSTE ZİYARETÇİ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meclis’e görevliler hariç ziyaret yasağı; 26 temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günlerinde geçerli olacak.

MECLİS ZİYARET GÜNLERİ 2024

TBMM, her ayın ilk cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında herhangi bir randevuya gerek olmadan TBMM Dikmen Kapısı’ndan giriş yapılarak ziyaret edilmekte.

TBMM ZİYARET EDİLEBİLİYOR MU?

Türkiye Millet Meclisi, halk günü olarak adlandırılan her ayın ilk cumartesi günü ziyarete açılmakta.

MECLİS NE KADAR SÜREYLE TATİL YAPABİLİR?

Her yıl eylül ayının ilk günü toplanarak Cumhurbaşkanının konuşması ile açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yılda en çok üç ay tatil yapabilir.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününde tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 95’inci birleşiminde karar verildi.

Meclisin tatil günü henüz belli olmadı.