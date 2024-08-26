26 Ağustos bugünün maç takvimine göre Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması ertelendi

26 Ağustos 2024 13:19 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:25

Şampiyonluk heyecanının sürdüğü ligde 3. haftada 3 karşılaşma ertelenirken bugün oynanması planlanan Kayserispor - Trabzonspor müsabakası başka bir tarihe ertelendi.

Bugün maç var mı, hangi merak edilirken günün programı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 26 AĞUSTOS?

Günün takviminde yer alan mücadeleler şöyle:

Trendyol 1. Lig

İstanbulspor – Şanlıurfaspor | 21.00

İtalya Serie A

Verona – Juventus | 21.45

Cagliari – Como | 19.30

Fransa Ligue 2

Red Star – Ajaccio | 21.45

İspanya La Liga

Villarreal – Celta Vigo | 22.30

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN YOK, ERTELENDİ Mİ?

Ligde 3. haftada oynanması planlanan karşılaşma Avrupa mücadeleleri nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklama ise şöyle olmuştu:

"Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.

Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir."

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçları 17,18, 19 Eylül tarihlerinden bir tanesinde oynanacak.