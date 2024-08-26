26 Ağustos bugünün maç takvimine göre Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması ertelendi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken Trabzonspor maçı neden yok, ertelendi mi araştırılırken 26 Ağustos maç takvimi de belli oldu.
Şampiyonluk heyecanının sürdüğü ligde 3. haftada 3 karşılaşma ertelenirken bugün oynanması planlanan Kayserispor - Trabzonspor müsabakası başka bir tarihe ertelendi.
Bugün maç var mı, hangi merak edilirken günün programı da netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 26 AĞUSTOS?
Günün takviminde yer alan mücadeleler şöyle:
Trendyol 1. Lig
İstanbulspor – Şanlıurfaspor | 21.00
İtalya Serie A
Verona – Juventus | 21.45
Cagliari – Como | 19.30
Fransa Ligue 2
Red Star – Ajaccio | 21.45
İspanya La Liga
Villarreal – Celta Vigo | 22.30
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN YOK, ERTELENDİ Mİ?
Ligde 3. haftada oynanması planlanan karşılaşma Avrupa mücadeleleri nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklama ise şöyle olmuştu:
"Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.
Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir."
TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçları 17,18, 19 Eylül tarihlerinden bir tanesinde oynanacak.