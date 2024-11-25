26 Kasım yarın okullar tatil mi 2024? Valiliklerden açıklama bekleniyor

25 Kasım 2024 11:18 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında yurdumuzda kar yağışı başladı. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı sonrasında birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde ise 26 Kasım yarın okulların tatil olup olmadığı yer aldı.

Karabük'ün hangi ilçesinde okullar tatil? 25 Kasım Pazartesi günü Bolu ve Düzce'de okullar tatil edildi mi?

Karabük'ün hangi ilçesinde okullar tatil? 25 Kasım Pazartesi günü Bolu ve Düzce'de okullar tatil edildi mi?

Kış aylarına giriş yapmamızla beraber tüm Türkiye'de soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren hakim olan kar yağışı birçok ilde yol aksaklıklarına sebep oldu.

Valiliklerden gelen açıklamalara göre 25 Kasım Pazartesi günü birçok ilde okullar tatil edilmişti.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM 2024 SALI?

Pazartesi günü olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilde okullarda eğitime ara verildi.

26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama henüz gelmedi. Valiliklerden akşam saatlerinde gelecek olan duyurular sonrasında okulların tatil olup olmadığını öğrenebileceğiz.

Şu an için yarın nerede okulların tatil olduğuna dair bilgi paylaşımı yapılmadı.

YARIN KAR YAĞACAK MI, NEREDE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük, 5 günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini paylaşıyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Düşen sıcaklıklarla beraber ülkemizde hakim olan kar yağışı sonrasında bugün Nevşehir, Kayseri, Niğde, Ordu, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Bolu, Tokat, Sivas, Erzincan, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Çankırı, Samsun, Sinop, Düzce'de okullar tatil edilmişti.

MGM tarafından paylaşılan Türkiye hava durumu haritası yarın için şöyle:

26 KASIM NERELERDE OKULLAR TATİL, HANGİ İLLER?

25 Kasım okullarda eğitime ara verilirken gözler yarına çevrildi. Şu an valilikler tarafından gelen tatil açıklaması bulunmazken akşam saatlerinde valilikler tarafından tatil duyuruları yapılması bekleniyor.