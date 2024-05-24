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26 Mayıs Galatasaray Konyaspor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 17:03 - Güncelleme : 24 May 2024 17:23
26 Mayıs Galatasaray Konyaspor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile Galatasaray maçı oynanacak. Peki ne zaman, hakem kim? İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı, 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

İki takımın taraftarları, bu haftasonu yapılacak olan maç için heyecanla bekliyorlar.

Pazar günü maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

26 Mayıs Galatasaray Konyaspor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek - 1. Resim

Maçta Tugay Kaan Numanoğlu hakemlik yapacağı açıklandı.

Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu ise maç saatine yakın açıklanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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