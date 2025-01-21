26 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takviminde yer aldı

21 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:47

2025 dini günler takvimi belli oldu. Bu yıl kandil günlerinin denk geldiği günler netleşirken vatandaşın gündeminde 26 Ocak günü yer aldı. Bu senenin ilk kandil günü 2 Ocak'ta idrak edilmişti.

İslam​ dünyasının en önemli günlerinden biri olan kandillerin hangi güne denk geldiği belli oldu. Yeni yıla girmemizle beraber dini günler takvimi de paylaşıldı.

26 OCAK KANDİL​ Mİ?

2025 dini günler takvimine göre 26 Ocak kandil günüdür. 26 Ocak'ta Miraç Kandili​ idrak edilecek. Bu özel günde ibadet edilir, sadaka verilir ve oruç tutulabilir. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Miraç Kandili gecesinde yapılabilecekler şöyle paylaşıldı:

"Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmeli. İki hadis-i şerif meali:

(Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ.Gazali]

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ.Gazali]

Cuma günü tek olarak oruç tutmak, bazı âlimlere göre mekruhtur. Cumartesi günü oruç tutmak ise bütün âlimlere göre mekruh olduğu için, bu mübarek gün cumaya rastladığı zaman, orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmak iyi olur. Cumartesi gününe rastlarsa, Cuma ile cumartesi veya cumartesi ile Pazar günü beraber tutmak gerekir."

26 OCAK HANGİ KANDİL?

2025 takvimine göre 26 Ocak, Miraç Kandili'dir. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Miraç Kandili'nde oruç tutabilir ve ibadet edilir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE TARİHLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı:

Gün: 30 Mart 2025, Pazar

Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi

Gün: 1 Nisan 2025, Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı:

Gün: 6 Haziran 2025, Cuma

Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi

Gün: 8 Haziran 2025, Pazar

Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446): 26 Haziran 2025, Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe