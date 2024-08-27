27 Ağustos bugünün maç takvimi: Galatasaray - Young Boys karşılaşması 22.00'de oynanacak

27 Ağustos 2024 14:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:54

Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Taraftarların yakından takip ettiği ligde bu akşam hangi maçlar oynanacak merak edilirken program belli oldu.

Sarı kırmızılı ekip Avrupa'da ülkemizi temsil ederken Young Boys ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve saati de netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ 27 AĞUSTOS 2024?

27 Ağustos günü oynanacak müsabakalar şöyle:

İspanya La Liga

Mallorca - Sevilla | 20.00

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Feiha – Al Nassr | 21.00

Rayo Vallecano – Barcelona | 22.30

Almanya Kupası DFB Pokal

Preussen Münster – Stuttgart | 21.45

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Galatasaray – Young Boys | 22.00

Salzburg – Dinamo Kiev | 22.00

Sparta Prag – Malmö | 22.00

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI 27 AĞUSTOS?

Günün karşılaşma programına göre GS mücadelesi bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak olan müsabaka 22.00'de başlarken TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı ekibin Young Boys mücadelesi TRT 1, CBC Sport, tabii ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.