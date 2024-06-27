27 Haziran bugünkü faiz kararı sabit kalırsa dolar, borsa ve altında büyük bir değişiklik görülmez

27 Haziran 2024 10:06 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün düzenlenecek.

Fatih Karahan öncülüğünde beşinci kez toplanacak olan PPK, haziran ayı faiz kararını açıklayacak.

Geçen yıl Haziran ayından bu zamana kadar Merkez Bankası (MB) sıkı bir para politikası uygulanıyor.

Yüzde 50 olan politika faizi en son mart ayında yükselmişti.

Vatandaşlar tarafından Haziran ayında faizin sabit kalması durumunda ne olacağı ise merak ediliyor.

FAİZ KARARI SABİT OLURSA DOLAR, BORSA, ALTIN NE OLUR?

MB'nin faizi sabit tutması taktirde altın, dolar ve borsada uzmanlara göre keskin bir hareketlilik olmayabilir.

Piyasa zaten bu durumdan fiyatlanacağı için keskin ve büyük değişiklikler görülmez.