27 ilde uygulanacak olan orman yasakları kapsamında girişler İstanbul'da 15 Ekim, Sakarya'da 1 Kasım ve Aydın'da 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Orman yangınlarını önlemek amacıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde uygulanan orman giriş yasakları kapsamında bölgeye göre tarihler de değişiyor. Vatandaşlar ise İstanbul, Edirne, Kocaeli, Samsun, Hatay'da orman yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor aramasını yapıyor. İşte yasak olan ormanlar listesi...
2024 yılında yaz aylarının gelmesiyle beraber valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği orman giriş yasakları başladı. Risk taşıyan meteorolojik koşulların oluşmasının beklendiği bölgelerde girişler belirli tarihlerde yasaklandı. Balıkesir, İzmir, Denizli, Antalya ve Muğla'da hangi ormanlara giriş yasak araştırılmaya başlandı.
ORMAN YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Yangınlarla mücadele kapsamında birçok alana girişler yasaklandı. Yasakların tarihleri illere göre değişkenlik gösterirken liste şöyle:
Marmara Bölgesi
- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Ege Bölgesi
- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül
Akdeniz Bölgesi
- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim
İç Anadolu Bölgesi
- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim
Karadeniz Bölgesi
- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim
- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül
- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim
- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül
İSTANBUL'DA GİRİŞİ YASAK OLAN YERLER LİSTESİ
Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı
Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
Adalar Büyükada Tabiat Parkı
Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
Silivri Danamandıra Tabiat Parkı