27 ilde uygulanacak olan orman yasakları kapsamında girişler İstanbul'da 15 Ekim, Sakarya'da 1 Kasım ve Aydın'da 31 Ekim'e kadar yasaklandı

11 Haziran 2024 13:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:33

2024 yılında yaz aylarının gelmesiyle beraber valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği orman giriş yasakları başladı. Risk taşıyan meteorolojik koşulların oluşmasının beklendiği bölgelerde girişler belirli tarihlerde yasaklandı. Balıkesir, İzmir, Denizli, Antalya ve Muğla'da hangi ormanlara giriş yasak araştırılmaya başlandı.

ORMAN YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Yangınlarla mücadele kapsamında birçok alana girişler yasaklandı. Yasakların tarihleri illere göre değişkenlik gösterirken liste şöyle:

Marmara Bölgesi

- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

İSTANBUL'DA GİRİŞİ YASAK OLAN YERLER LİSTESİ

Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı

Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

Adalar Büyükada Tabiat Parkı

Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

Silivri Danamandıra Tabiat Parkı