28 - 29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bakanlıktan açıklama bekleniyor

28 Ekim 2024 12:34 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:56

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Otoyol ve köprüleri kullanacak olan vatandaşlar ise bugün köprülerin ve yolların ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

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Bugün yarım gün resmi tatil​ olurken 29 Ekim​ tam gün resmi tatil olacak. Milyonlarca vatandaş çeşitli etkinliklere katılırken yolların ücretsiz olup olmaması da gündeme geldi.

Yarın otobüs, metrobüs, metro ve tramvay hatları ücretsiz olacak.

BUGÜN KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 28- 29 EKİM?

28 Ekim günü köprü ve otoyollar ücretsiz olmazken yarın için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

Buna göre Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinin ücretli olması bekleniyor.

28 EKİM OTOBÜS, METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de yollar ücretli olurken 29 Ekim Salı günü ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.