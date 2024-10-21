28 Ekim devlet daireleri çalışma saatleri 2024

21 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:20

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca kişinin çeşitli etkinliklere katılacağı özel gün öncesinde 28 Ekim gününün bir kısmı resmi tatil olarak sayılıyor. Vatandaşlar ise 28 Ekim günü devlet dairelerinin açık olup olmadığını şimdiden araştırmaya başladı.

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2024 yılında Cumhuriyet'in 101. yılı salı gününe denk geliyor. Türkiye'nin her yerinde kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim öğleden sonrası da resmi tatil olarak geçiyor.

Pazartesi günü devlet dairelerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise çalışma saatlerini merak ediyor.

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim Pazartesi günü kamu kurumları, üniversiteler, okullar ve banka gibi kurumlar 13.00'e kadar açık olacak.

13.00 itibarıyla resmi tatil kapsamına girmesinden dolayı hizmet verilmeyecek. 29 Ekim günü de resmi tatil olmasından dolayı devlet dairelerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 30 Ekim Çarşamba günlerini gerçekleştirebilecek.

29 EKİM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK 2024?

2024 yılında 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Karar, 19 Ekim Resmi Gazete kararları arasında yer almıştı.

29 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salı günü kutlanacak. Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlanacak olan özel gün resmi tatil olarak sayılıyor. Bu sebeple okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilecek.