28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle vatandaşlar resmi tatil kapsamında izin yapacak. Bankada işlemleri olanlar ise bankalar bugün yarım gün mü, saat kaça kadar açık araştırmaya başladı.
Tüm Türkiye'de coşku ile kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Vatandaşlar bugün yarım gün tatil olurken yarın tam gün tatil yapmış olacak.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?
28 Ekim Pazartesi günü bankalar 13.00'e kadar açık olacak. Yarım gün hizmetin ardından yarın tam gün kapalı olacak.
İşlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 30 Ekim itibarıyla para işlemlerini gerçekleştirebilecek.
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ 2024?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de kutlanıyor.
29 Ekim resmi tatil olurken 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil oluyor. Bu sebeple vatandaşlar toplamda 1,5 günlük tatil yapacak.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankalar hafta içi her gün hizmet verirken hafta sonları kapalı oluyor.
Bankalar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09.00'da açılırken 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası uyguluyor. Bankalar 17.00'da kapanıyor.