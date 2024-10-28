28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:19

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle vatandaşlar resmi tatil kapsamında izin yapacak. Bankada işlemleri olanlar ise bankalar bugün yarım gün mü, saat kaça kadar açık araştırmaya başladı.