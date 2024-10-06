28 Ekim tarihinde okulların yarım gün olup olmayacağı merak edildi

06 Ekim 2024 20:09 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala 28 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Açıklanan bilgilere göre okullar yarım gün tatil olacak. 28 Ekim'de özel sektör ve devlet dairelerinin tatil olup olmayacağı gündem oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak ve resmi tatil uygulanacak.

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı salı gününe denk geldiği için öğrenciler ve velileri tarafından 28 Ekim 2024 Pazartesi günü tatil mi sorusu gündeme geldi.

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim tarihinde okullar yarım gün tatil olacak.

Okulların yan sıra kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyeler de 28 Ekim günü saat 13.00'den sonra kapalı olacak.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN YARIM GÜN TATİL Mİ?

Resmi tatiller kamu kurumları ve devlet daireleri için tatil oluyor.

Özel sektörde ise bu durum şirketlerin inisiyatiflerine bırakılıyor.

Vatandaşların çalıştığı kuruma göre 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı değişiklik göstermekte.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde PTT ve kargolar şirketleri genel olarak çalışmıyor.

28 Ekim günü de kargo ve PTT'nin saat 13.00'dan sonra çalışmaması bekleniyor.