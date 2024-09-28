28 Eylül Süper Lig maç programında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:31

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Futbolseverler 28 Eylül Cumartesi bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı.