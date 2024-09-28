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28 Eylül Süper Lig maç programında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:31
28 Eylül Süper Lig maç programında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi yer aldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Futbolseverler 28 Eylül Cumartesi bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı.

Bugünün maç programı​ belli oldu. 28 Eylül günü oynanacak karşılaşmaların saatleri ve hangi gün oynanacakları da TFF tarafından duyuruluyor.

Günün maçları netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan müsabakalar şöyle:

İtalya Serie A

Udinese – Inter | 16.00

Genoa – Juventus | 19.00

TFF 2. Lig

Sarıyer – Kırklarelispor | 16.00

Menemenspor – Vanspor | 19.00

28 Eylül Süper Lig maç programında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi yer aldı - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor – Ankaragücü | 16.00

Boluspor – Manisa FK | 19.00

Gençlerbirliği – Keçiörengücü | 19.00

Trendyol Süper Lig

Samsunspor – Göztepe | 16.00

Galatasaray – Kasımpaşa | 19.00

Alanyaspor – Ç.Rizespor | 19.00

TFF 3. Lig

Çankaya FK – Efeler 09 Spor | 19.00

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Kaynak: TGRT Haber
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