28 Kasım Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Ankara güncel akaryakıt fiyatları

27 Kasım 2024 22:32 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 23:02

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 43 TL'yi aşacak.

Benzine zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Benzine zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki çalkantılarla birlikte güncel benzin​, motorin​ ve LPG (otogaz) fiyatları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk artışa gidilmişti.

BENZİNE ZAM​ YAPILDI MI?

Benzinin litre fiyatında 28 Kasım saat 00:01’den itibaren geçerli olmak üzere 74 kuruş fiyat​ artışı bekleniyor.

Motorin ve otogazda ise bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.73 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.25 TL

Motorin litre fiyatı: 45.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL