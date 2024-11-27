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28 Kasım Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 22:32 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 23:02
28 Kasım Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 43 TL'yi aşacak.

Brent  petrol fiyatları ve dövizdeki çalkantılarla birlikte güncel benzin​, motorin​ ve LPG (otogaz) fiyatları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk artışa gidilmişti.

28 Kasım Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Ankara güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

BENZİNE ZAM​ YAPILDI MI?

Benzinin litre fiyatında 28 Kasım saat 00:01’den itibaren geçerli olmak üzere 74 kuruş fiyat​ artışı bekleniyor.

Motorin ve otogazda ise bir değişiklik beklenmiyor.

28 Kasım Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Ankara güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.73 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.25 TL

Motorin litre fiyatı: 45.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Sıkça Sorulan Sorular
43,7 TL olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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