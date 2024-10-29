29 Ekim Bağdat Caddesi’nde trafik kapalı mı? Etkinlik programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 17:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:25

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Bağdat Caddesi'nde birçok etkinlik yapılacak. Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayının olacağı program netleşti. Bağdat Caddesi'nin trafiğe kapalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Bağdat Caddesi 2024 programını da paylaştı.