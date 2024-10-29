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29 Ekim Bağdat Caddesi’nde trafik kapalı mı? Etkinlik programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ekim 2024 17:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:25
29 Ekim Bağdat Caddesi’nde trafik kapalı mı? Etkinlik programı duyuruldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Bağdat Caddesi'nde birçok etkinlik yapılacak. Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayının olacağı program netleşti. Bağdat Caddesi'nin trafiğe kapalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Bağdat Caddesi 2024 programını da paylaştı.

Bugün tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı​ kutlamaları gerçekleşiyor.

Kadıköy Bağdat Caddesi29 Ekim​ programı da duyuruldu. Binlerce vatandaş kutlamalara katılım sağlayacak.

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ ETKİNLİK PROGRAMI 2024

Bugün Kadıköy Belediyesi, 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan, Göztepe Işıklar'a kadar Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirecek.

19.00'da başlayan yürüyüş sonrasında Barış Manço Kültür Merkezi Etkinlik Salonu'nda Cumhuriyet Valsi düzenlenecek.

Ataşehir'de 19.30'da fener alayı ve DJ Del Castio performansı düzenleniyor. Sancaktepe'de ise 18.00'de Demokrasi Caddesi'nde düzenlenecek. Meydan Park'ta ise Aleyna Tilki ücretsiz konser verecek.

29 Ekim Bağdat Caddesi’nde trafik kapalı mı? Etkinlik programı duyuruldu - 1. Resim

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ TRAFİĞE KAPALI MI?

Bugün Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek olan Cumhuriyet yürüyüşü sebebiyle caddenin trafiğe kapalı olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kutlamalardan dolayı İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri sebebiyle Vatan Caddesi'nde kutlamalar düzenleniyor. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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