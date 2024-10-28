29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK gösteri programı belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:15

SOLOTÜRK gösterilerinin başlangıç tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da gösteri uçuşu yapacak.