29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK gösteri programı belli oldu
SOLOTÜRK gösterilerinin başlangıç tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da gösteri uçuşu yapacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı için 28 Ekim’de İstanbul semalarında iki uçakla gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirecek.
SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan SOLOTÜRK gösterileri, İstanbul Maltepe Sahil Parkı'nda 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacak. Aynı şekilde 29 Ekim Salı gününde de aynı yer ve saatte gösteri ve selamlama uçuşları gerçekleşecek.
29 EKİM TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NE ZAMAN?
Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Yıldızları da İzmir'de gösteri yapacak. Vatandaşlar, Türk Yıldızları gösterisini 17.30-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.