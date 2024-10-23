29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda üç büyükşehirde toplu taşıma bedava! Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

23 Ekim 2024 08:25 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 08:29

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhuriyet’in 101.yıl dönümü sebebiyle üç büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak.