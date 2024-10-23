29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda üç büyükşehirde toplu taşıma bedava! Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhuriyet’in 101.yıl dönümü sebebiyle üç büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak.
Cumhuriyet Bayramı’na özel ulaşım tarifesine dair araştırmalar hız kazandı. İETT, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray’ın ücretsiz olup olmadığı yolculuk yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; toplu taşıma araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 24 saat ücretsiz hizmet verecek.
29 EKİM’DE MARMARAY BEDAVA MI?
Resmi tatil kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında İstanbul-Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ücretsiz olacak.
CUMHURİYET BAYRAMINDA BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Salı günü Ankara’da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.
29 EKİM’DE İZBAN BEDAVA MI?
Cumhuriyet Bayramının 101.yıl dönümünde İzmir’de raylı hizmet veren İzban diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak.