29 Ekim İstanbul Maltepe etkinlik alanı konserlerinin saati belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 13:03 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:11

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Binlerce kişinin akın edeceği gösteri ve etkinlikler İstanbul'da büyük ilgi çekiyor. 29 Ekim İstanbul Maltepe etkinlik alanında olacak olan konserler de netleşti.

Bugün İstanbul​, Ankara​, İzmir​, Balıkesir​'e birçok etkinlik​ yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı etkinlik alanında birçok konser düzenlerken Maltepe etkinlik alanı konserleri de vatandaşın dikkatini çekti. İSTANBUL MALTEPE 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maltepe etkinlik alanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda Moğollar konseri 20.00'da başlayacak. Solotürk, bugün 16.00'da Maltepe sahilinde gösteri uçuşu yapacak. 19.23'te ise Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı'na ‘Büyük Fener Alayı Yürüyüşü’ olacak. İSTANBUL 29 EKİM ETKİNİKLERİ VE KONSERLERİ TAKVİMİ Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan başlayarak Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş 19.00'da başlayarak Göztepe Işıklar'a kadar sürecek. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de Atatürk Evi’nden Harbiye Askeri Müzesi’ne yürünmesinin ardından Athen konseri olacak. Konser 20.30'da Barbaros Meydanı'nda olacak. Adalar'da Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri 19.23'te Atatürk Meydanı'nda olacak. Avcılar Ambarlı Sahil İspark'ta 19.30'da Sıla, Ali Altay konseri verilecek. Ataşehir Bulvarı'nda 19.30'da Fener alayı ve DJ Del Castio performansı olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda 21.00'da Simge konseri olacak. Adapark Amfi Tiyatro'da Emrah Karaduman konseri 21.30'da başlayacak. Küçüksu Çayırı'nda Yonca Lodi, Gökhan Tepe konseri 20.30'da başlayacak. Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda 21.30'da Gökhan Türkmen konseri düzenleniyor. İlgili Haberler Manisa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi açıklandı Samsun 29 Ekim etkinlik ve konser programı duyuruldu 2024