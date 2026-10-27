29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sürüyor. İstanbul, Bursa ve İzmir'de belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz konserler ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Bayram coşkusunu konserlerle yaşamak isteyenler, sanatçıların hangi meydanlarda sahne alacağını ve etkinliklerin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa ve İzmir'de nerede yapılacak? İşte 2026 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik programı.

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER İSTANBUL'DA NEREDE?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentin farklı ilçelerinde ücretsiz konserler düzenlenecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programda Mert Demir ve Simge gibi sanatçılar sahne alırken Tuzla, Pendik, Maltepe, Beşiktaş ve diğer ilçelerde de müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı şöyle:

Yenikapı Etkinlik Alanı: Arem & Arman, Mert Demir ve Simge. Kapı açılışı saat 18.00.

Pendik Sahil Meydanı: Murat Dalkılıç, saat 20.00.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı: Adamlar, saat 20.00.

Beşiktaş Barbaros Meydanı: Gece Yolcuları, saat 20.00.

Tuzla Sahil Tören Alanı: Edis, saat 20.30.

Çekmeköy Taşdelen Eski Lunapark Alanı: Fatma Turgut, saat 21.00.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı: Melek Mosso, saat 20.30.

Ataşehir Cumhuriyet Meydanı: Sinan Akçıl, saat 21.00.

Şile Atatürk Meydanı: Tuğba Yurt, saat 21.30.

Avcılar Havuz Meydanı: Mary Jane, saat 21.00.

Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı: Mela Bedel, saat 20.00.

Silivri Sahil: Berksan, saat 20.00.

Sancaktepe Meydan Park: Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi, saat 20.00.

Kartal Meydanı: Selçuk Balcı, saat 20.00.

Büyükada Çınar Meydanı: Koliva, saat 20.00.

Bahçeşehir Gölet Sahnesi: Alişan, saat 20.00.

Bayrampaşa Adapark Amfi Tiyatro: Ekin Uzunlar, saat 20.30.

Çekmeköy Ömerli Minimall AVM Otoparkı: Deniz Seki, saat 18.30.

İstanbul'da konserlerin yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek.

Vatandaşlar, 29 Ekim kutlamaları kapsamında farklı etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek programları takip edebilecek.

BURSA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ve 29 Ekim tarihlerinde ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Farklı ilçelerde düzenlenecek programlarda sevilen sanatçılar sahne alacak.

Bursa'da açıklanan konser programı şöyle:

28 Ekim Çarşamba

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı: Ferhat Göçer, saat 19.00.

Osmangazi Meydanı: Göksel, saat 20.30.

29 Ekim Perşembe

Bursa Millet Bahçesi: Berkay, saat 19.00.

Nilüfer FSM Hastane Alanı: Can Bonomo, saat 20.30.

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar, konserlerin gerçekleştirileceği alanlara ve başlangıç saatlerine göre programlarını planlayabilecek.

İZMİR 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde ücretsiz konserler düzenlenecek. Menemen, Foça, Kuşadası, Bayraklı ve Torbalı'da gerçekleştirilecek etkinliklerde farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alacak.

İzmir ve çevresinde açıklanan konser programı şöyle:

28 Ekim Çarşamba

Menemen Kent 2 Pazar Yeri yanı: Blok3, saat 20.00.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı: Selda Bağcan, saat 21.00.

29 Ekim Perşembe

Menemen Cumhuriyet Meydanı: Aşkın Nur Yengi, saat 20.00.

Foça İtfaiye Meydanı: Derya Bedavacı, saat 20.00.

Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı: Gülşen, saat 20.30.

Bayraklı Sevgi Yolu girişi, Şehit Hakan Uysal Caddesi: Candan Erçetin, saat 20.30.

Torbalı Ertan Ünver Millet Parkı: Tual, saat 20.30.

İzmir'de düzenlenecek ücretsiz konserler, Cumhuriyet Bayramı'nı müzik eşliğinde kutlamak isteyen vatandaşlara farklı alternatifler sunacak.

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul, Bursa ve İzmir'deki konserlerin başlangıç saatleri etkinlik alanına ve sanatçıya göre değişiyor. Programda yer alan konserlerin önemli bir bölümü 19.00 ile 21.30 saatleri arasında başlayacak.

İstanbul'da Edis, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda saat 20.30'da; Bursa'da Berkay, Bursa Millet Bahçesi'nde saat 19.00'da; İzmir'de Aşkın Nur Yengi ise Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de sahne alacak.

Etkinlik saatlerinde veya programlarda değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşların yola çıkmadan önce ilgili belediyelerin duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.