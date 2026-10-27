TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:32

29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul, Bursa ve İzmir'de düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu. 29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri... Mert Demir, Simge, Edis, Berkay, Can Bonomo ve Aşkın Nur Yengi gibi sanatçılar bayram kutlamalarında sahne alacak. İşte 2026 İstanbul, Bursa ve İzmir ücretsiz konser programı, etkinlik alanları ve saatleri.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:32

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim hazırlıkları sürüyor. , ve 'de belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz konserler ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Bayram coşkusunu konserlerle yaşamak isteyenler, sanatçıların hangi meydanlarda sahne alacağını ve etkinliklerin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa ve İzmir'de nerede yapılacak? İşte 2026 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik programı.

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER İSTANBUL'DA NEREDE?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentin farklı ilçelerinde ücretsiz konserler düzenlenecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programda Mert Demir ve Simge gibi sanatçılar sahne alırken Tuzla, Pendik, Maltepe, Beşiktaş ve diğer ilçelerde de müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

İstanbul'da 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı şöyle:

  • Yenikapı Etkinlik Alanı: Arem & Arman, Mert Demir ve Simge. Kapı açılışı saat 18.00.
  • Pendik Sahil Meydanı: Murat Dalkılıç, saat 20.00.
  • Maltepe Cumhuriyet Meydanı: Adamlar, saat 20.00.
  • Beşiktaş Barbaros Meydanı: Gece Yolcuları, saat 20.00.
  • Tuzla Sahil Tören Alanı: Edis, saat 20.30.
29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri
  • Çekmeköy Taşdelen Eski Lunapark Alanı: Fatma Turgut, saat 21.00.
  • Bakırköy Cumhuriyet Meydanı: Melek Mosso, saat 20.30.
  • Ataşehir Cumhuriyet Meydanı: Sinan Akçıl, saat 21.00.
  • Şile Atatürk Meydanı: Tuğba Yurt, saat 21.30.
  • Avcılar Havuz Meydanı: Mary Jane, saat 21.00.
  • Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı: Mela Bedel, saat 20.00.
  • Silivri Sahil: Berksan, saat 20.00.
  • Sancaktepe Meydan Park: Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi, saat 20.00.
  • Kartal Meydanı: Selçuk Balcı, saat 20.00.
  • Büyükada Çınar Meydanı: Koliva, saat 20.00.
  • Bahçeşehir Gölet Sahnesi: Alişan, saat 20.00.
  • Bayrampaşa Adapark Amfi Tiyatro: Ekin Uzunlar, saat 20.30.
  • Çekmeköy Ömerli Minimall AVM Otoparkı: Deniz Seki, saat 18.30.
29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

İstanbul'da konserlerin yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek. 

29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

Vatandaşlar, 29 Ekim kutlamaları kapsamında farklı etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek programları takip edebilecek.

29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

BURSA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ve 29 Ekim tarihlerinde ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Farklı ilçelerde düzenlenecek programlarda sevilen sanatçılar sahne alacak.

 

Bursa'da açıklanan programı şöyle:

28 Ekim Çarşamba

  • Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı: Ferhat Göçer, saat 19.00.
  • Osmangazi Meydanı: Göksel, saat 20.30.

29 Ekim Perşembe

  • Bursa Millet Bahçesi: Berkay, saat 19.00.
  • Nilüfer FSM Hastane Alanı: Can Bonomo, saat 20.30.

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar, konserlerin gerçekleştirileceği alanlara ve başlangıç saatlerine göre programlarını planlayabilecek.

İZMİR 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde ücretsiz konserler düzenlenecek. Menemen, Foça, Kuşadası, Bayraklı ve Torbalı'da gerçekleştirilecek etkinliklerde farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alacak.

İzmir ve çevresinde açıklanan konser programı şöyle:

28 Ekim Çarşamba

  • Menemen Kent 2 Pazar Yeri yanı: Blok3, saat 20.00.
  • Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı: Selda Bağcan, saat 21.00.

29 Ekim Perşembe

  • Menemen Cumhuriyet Meydanı: Aşkın Nur Yengi, saat 20.00.
  • Foça İtfaiye Meydanı: Derya Bedavacı, saat 20.00.
  • Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı: Gülşen, saat 20.30.
  • Bayraklı Sevgi Yolu girişi, Şehit Hakan Uysal Caddesi: Candan Erçetin, saat 20.30.
  • Torbalı Ertan Ünver Millet Parkı: Tual, saat 20.30.

İzmir'de düzenlenecek ücretsiz konserler, Cumhuriyet Bayramı'nı müzik eşliğinde kutlamak isteyen vatandaşlara farklı alternatifler sunacak.

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul, Bursa ve İzmir'deki konserlerin başlangıç saatleri etkinlik alanına ve sanatçıya göre değişiyor. Programda yer alan konserlerin önemli bir bölümü 19.00 ile 21.30 saatleri arasında başlayacak.

İstanbul'da Edis, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda saat 20.30'da; Bursa'da Berkay, Bursa Millet Bahçesi'nde saat 19.00'da; İzmir'de Aşkın Nur Yengi ise Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de sahne alacak.

Etkinlik saatlerinde veya programlarda değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşların yola çıkmadan önce ilgili belediyelerin duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

ETİKETLER
#konser
#İstanbul
#bursa
#izmir
#Cumhuriyet Bayramı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.