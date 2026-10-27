29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa, İzmir nerede? 2026 29 Ekim etkinlikleri

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İstanbul
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sürüyor. İstanbul, Bursa ve İzmir'de belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz konserler ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Bayram coşkusunu konserlerle yaşamak isteyenler, sanatçıların hangi meydanlarda sahne alacağını ve etkinliklerin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler İstanbul, Bursa ve İzmir'de nerede yapılacak? İşte 2026 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik programı.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentin farklı ilçelerinde ücretsiz konserler düzenlenecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programda Mert Demir ve Simge gibi sanatçılar sahne alırken Tuzla, Pendik, Maltepe, Beşiktaş ve diğer ilçelerde de müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek.
İstanbul'da 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı şöyle:
İstanbul'da konserlerin yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek.
Vatandaşlar, 29 Ekim kutlamaları kapsamında farklı etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek programları takip edebilecek.
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ve 29 Ekim tarihlerinde ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Farklı ilçelerde düzenlenecek programlarda sevilen sanatçılar sahne alacak.
Bursa'da açıklanan konser programı şöyle:
28 Ekim Çarşamba
29 Ekim Perşembe
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar, konserlerin gerçekleştirileceği alanlara ve başlangıç saatlerine göre programlarını planlayabilecek.
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde ücretsiz konserler düzenlenecek. Menemen, Foça, Kuşadası, Bayraklı ve Torbalı'da gerçekleştirilecek etkinliklerde farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alacak.
İzmir ve çevresinde açıklanan konser programı şöyle:
28 Ekim Çarşamba
29 Ekim Perşembe
İzmir'de düzenlenecek ücretsiz konserler, Cumhuriyet Bayramı'nı müzik eşliğinde kutlamak isteyen vatandaşlara farklı alternatifler sunacak.
İstanbul, Bursa ve İzmir'deki konserlerin başlangıç saatleri etkinlik alanına ve sanatçıya göre değişiyor. Programda yer alan konserlerin önemli bir bölümü 19.00 ile 21.30 saatleri arasında başlayacak.
İstanbul'da Edis, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda saat 20.30'da; Bursa'da Berkay, Bursa Millet Bahçesi'nde saat 19.00'da; İzmir'de Aşkın Nur Yengi ise Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de sahne alacak.
Etkinlik saatlerinde veya programlarda değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşların yola çıkmadan önce ilgili belediyelerin duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.