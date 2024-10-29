29 Ekim ZTK futbol maç takvimi belli oldu
29 Ekim Salı günü Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların saati merak konusu oldu. Tüm dünyada yakından takip edilen liglerin maç programı öncesinden belirleniyor.
Bugün maç var mı, yok mu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Taraftarların yakından takip ettiği ZTK'da bugün birkaç karşılaşma oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI 29 EKİM SALI?
29 Ekim günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:
Bursa Nilüferspor – Ankaragücü | 13.00 | A Spor
Alanyaspor – Adıyamanspor | 13.30 | Yayıncısı yok
Karagümrük – Tokat Bld. | 15.00 | A Spor
23 Elazığspor – Konyaspor | 17.30 | A Spor
Adanaspor – Çorlu Bld. | 20.30 | A Spor
İtalya Serie A
Cagliari – Bologna | 20.30 | S Sport Plus
Lecce – Verona | 20.30 | S Sport Plus
Milan – Napoli | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Portekiz Lig Kupası
Sporting Lisbon – Nacional | 23.15 | TRT Spor