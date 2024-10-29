29 Ekim ZTK futbol maç takvimi belli oldu

29 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:35

29 Ekim Salı günü Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların saati merak konusu oldu. Tüm dünyada yakından takip edilen liglerin maç programı öncesinden belirleniyor.

Bugün maç var mı, yok mu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Taraftarların yakından takip ettiği ZTK'da bugün birkaç karşılaşma oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI 29 EKİM SALI?

29 Ekim günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası​

Bursa Nilüferspor – Ankaragücü | 13.00 | A Spor

Alanyaspor – Adıyamanspor | 13.30 | Yayıncısı yok

Karagümrük – Tokat Bld. | 15.00 | A Spor

23 Elazığspor – Konyaspor | 17.30 | A Spor

Adanaspor – Çorlu Bld. | 20.30 | A Spor

İtalya Serie A

Cagliari – Bologna | 20.30 | S Sport Plus

Lecce – Verona | 20.30 | S Sport Plus

Milan – Napoli | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Portekiz Lig Kupası

Sporting Lisbon – Nacional | 23.15 | TRT Spor