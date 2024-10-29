29 Ekim'de Ankara'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu

29 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:51

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Ankara'da trafiğe kapalı yollar merak ediliyor. Sabah saat 06.00'dan itibaren Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm trafiğe kapatılacak.

Trafiğe 29 Ekim ayarı: İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Trafiğe 29 Ekim ayarı: İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

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29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı her yıl düzenlenen etkinlikler ve yürüyüşler ile kutlanıyor.

Yürüyüşler kapsamında vatandaşların güvenliği için bazı yollar​ 29 Ekim'de trafiğe kapatılıyor.

Ankara​'da 29 Ekim 2024 tarihinde trafiğe kapatılacak olan yollar Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı.

29 EKİM ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak olan yollar şöyle:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölüm, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantlar, Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantlar, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölüm, İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölüm, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölüm, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölüm, İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Sporpark Sokak ile buralara açılan yolların tamamı."

Saat 08.00'dan itibaren ise kapatılacak olan yollar şu şekilde:

"Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi-Tren Garı Kavşak arasında kalan bölüm, Hipodrom Caddesi'nin Talatpaşa Bulvarı-Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm, Kazımkarabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ile buralara açılan yolların tamamı."

İhtiyaç halinde ise Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan yolların tamamı da trafiğe kapatılacak.