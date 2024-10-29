29 Ekim’de Bim, A 101, Şok açık mı? Çalışma saatleri duyuruldu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bugün birçok etkinlik düzenleniyor. İstanbul'da çeşitli ilçelerde düzenlenecek olan etkinliklerde heyecan devam ederken 29 Ekim'de Bim, A 101 ve Şok marketlerin açık olup olmadığı da merak konusu oldu.
Bugün resmi tatil olmasından dolayı marketler açık mı, kapalı mı merak edilmişti. Tüm Türkiye'de coşku ile kutlanacak olan bu özel günde Bim, A 101 ve Şok marketlerinin saat kaçta açıldığı araştırıldı.
29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI BİM, A 101, ŞOK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler açık oluyor. Bim, A 101 ve Şok marketlerden hizmet almak isteyenler erken saatlerde alabilecek.
Bugün marketler açık olacak.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 29 EKİM 2024
A 101 09.00'da açılırken 21.00'e kadar hizmet verecek.
Şok market bugün 09.00 ile 21.00 aralığında açık olurken BİM, 09.00 ile 21.00 aralığında açık olacak.
BUGÜN DÜKKANLAR, KIRTASİYELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken dükkanların açık olup olmadığı da gündeme geldi.
Dükkanların açık olup olmaması dükkan sahibine bağlı olurken çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
Kırtasiyelerin de bugün açık olması bekleniyor.