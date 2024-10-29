29 Ekim’de Bim, A 101, Şok açık mı? Çalışma saatleri duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 09:48 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:54

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bugün birçok etkinlik düzenleniyor. İstanbul'da çeşitli ilçelerde düzenlenecek olan etkinliklerde heyecan devam ederken 29 Ekim'de Bim, A 101 ve Şok marketlerin açık olup olmadığı da merak konusu oldu.