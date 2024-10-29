29 Ekim'de Bursa'da ücretsiz ulaşım araçları duyuruldu! Otobüslerin durumu belli oldu

29 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:54

Resmi tatillerde ulaşım vatandaşlar için ücretsiz yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşımın Bursa'da ücretsiz olup olmayacağı ise gündem oldu. 29 Ekim'de Bursa'da otobüsler ücretsiz olacak.

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Bursa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi paylaşıldı

Bursa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi paylaşıldı

Türkiye'nin 81 ilinde her yıl 29 Ekim​'de düzenlenen etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı​ kutlanıyor.

Etkinliklere vatandaşların daha rahat katılım sağlayabilmesi için 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor.

Ayrıca belediyeler de genelde resmi tatillerde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de Bursa​'da ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

29 EKİM BURSA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bursa Büyükşehir Belediyesi​ tarafından açıklanan bilgilere göre toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz olacak.

Otobüsler ve BursaRay'dan vatandaşlar BursaKart'larını kullanarak ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ!

BursaRay ve otobüslerimizde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşım ÜCRETSİZ!

*Kent içi ayakta yolcu taşınan hatlarda geçerlidir."

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ! 🇹🇷🎉



BursaRay ve otobüslerimizde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşım ÜCRETSİZ! 🇹🇷🚌🚆



*Kent içi ayakta yolcu taşınan hatlarda geçerlidir. pic.twitter.com/0lushXElyZ — BURULAŞ (@bursaulasim)

BURSA 29 EKİM CANDAN ERÇETİN KONSERİ SAAT KAÇTA?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da Candan Ercetin konseri düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşıma göre konser FSM Bulvarı Hastane Alanı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Vatandaşlar ücretsiz olarak konsere katılım gösterebilecekler.