29 Ekim'de İstanbul'da fener alayının nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:03

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin her ilinde etkinlik ve konserler düzenleniyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekleri etkinlikler arasında fener alayı yürüyüşü de yer alıyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da fener alayının ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. Fener alayı 29 Ekim'de İstanbul'un Kartal ilçesinde yapılacak.

Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katılım sağlayabildikleri etkinlikler arasında konserler, söyleşiler ve yürüyüşler yer alıyor. Fener alayı yürüyüşünün bu yıl 29 Ekim'de İstanbul'da nerede yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 EKİM İSTANBUL FENER ALAYI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK? 29 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılacak olan fener alayı yürüyüşü İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleştirilecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından yapılan açıklamaya göre fener alayı yürüyüşü 19.23'te Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak ve Kartal Meydanı'nda sona erecek. 29 EKİM İSTANBUL KARTAL ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI Yürüyüşün ardından Kartal Meydanı'nda saat 20.30'da Bengü konseri düzenlenecek. Konuyla ilgili Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yaptığı duyurunun tamamı ise şöyle: "Cumhuriyetimizin 101. yıl coşkusunu Kartal’da hep birlikte kutluyoruz. 29 Ekim Salı günü saat 19.23’te Kartallı Kazım Meydanı’nda fener alayı yürüyüşünde, ardından saat 20.30’da Kartal Meydanı’nda Bengü konserinde buluşalım. Cumhuriyet Bayramımızın gururunu, sevincini ve heyecanını paylaşmak için tüm komşularımızı bekliyoruz!" Cumhuriyetimizin 101. yıl coşkusunu Kartal’da hep birlikte kutluyoruz. 🇹🇷



29 Ekim Salı günü saat 19.23’te 📍Kartallı Kazım Meydanı’nda fener alayı yürüyüşünde, ardından saat 20.30’da 📍Kartal Meydanı’nda konserinde buluşalım. Cumhuriyet Bayramımızın gururunu, sevincini ve… pic.twitter.com/1fioNQHJpd — Gökhan Yüksel (@gokhanyukselist) İlgili Haberler Bugün İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olan otobüs, metro, tramvay hatları paylaşıldı 29 Ekim İstanbul Maltepe etkinlik alanı konserlerinin saati belli oldu 29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü