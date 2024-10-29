29 Ekim’de Kapalıçarşı açık mı? Açılış ve kapanış saati 2024

29 Ekim 2024 11:06 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:11

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda heyecan devam ederken bugün çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar bugün resmi tatil olmasından dolayı plan yaparken Kapalıçarşının açık olup olmadığı merak konusu oldu.

30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı

30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı

Kapalıçarşı​, İstanbul​ Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin arasında bulunan dünyanın en büyük çarşılarından ve en eski kapalı çarşılarından biri olarak biliniyor.

Bugün resmi tatil olmasından dolayı açık mı, kapalı mı araştırıldı.

BUGÜN KAPALIÇARŞI AÇIK MI 29 EKİM 2024?

29 Ekim günü Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı açık oluyor.

Çarşılar, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermeye devam ediyor.

KAPALIÇARŞI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı 10.00'da açılırken 18.00'de kapanıyor.

Çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor.