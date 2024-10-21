29 Ekim'de öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödemeyeceğine dair açıklama bekleniyor

21 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:06

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala öğretmenlerin gündeminde ek ders ücretinin verilip verilmeyeceği oldu. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yapanlar 28 - 29 Ekim'de ek ders ücretinin durumunu araştırıyor.

Emeklilere 29 Ekim'de bu yıl ikramiye ödenip ödenmeyeceği gündem oldu

Emeklilere 29 Ekim'de bu yıl ikramiye ödenip ödenmeyeceği gündem oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de büyük coşkuyla kutlanacak. Binlerce kişinin çeşitli etkinliklere katılacağı bu özel günde ek ders ücretinin hesaplara geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu.

29 EKİM'DE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Nöbet ve egzersiz ücretleri ödenmeyecek. Destekleme ve yetiştirme kurslarında ve destek eğitim odası faaliyetleri için de ek ders ücretinin ödenmemesi bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmezken ücretli öğretmenlere 29 Ekim tarihinde ek ders ücreti ödemesi yapılmayacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ücretli öğretmenlerin törenlere katılması zorunlu olmamasından dolayı resmi tatillerde herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Ücretli öğretmenler girdikleri ders karşılığında ücret ödemesi alabiliyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanla kutlanacak. Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken 28 Ekim 13.00'ten itibaren resmi tatil oluyor.

Bu nedenle üniversiteler, okullar, kamu kurumları ve devlet daireleri 28 Ekim 13.00 itibarıyla 1.5 gün sürecek olan tatile giriş yapmış olacak.