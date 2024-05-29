29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümü nedeniyle M2 metro hattı ücretsiz

29 May 2024 09:13 - Güncelleme : 29 May 2024 09:15

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından metronun bugün ücretsiz olduğu görüldü.

Sabah erken saatte toplu taşıma kullanan vatandaşlar neden toplu taşıma araçlarının bugün ücretsiz olduğunu araştırıyor.

29 MAYIS NEDEN METRO ÜCRETSİZ?

29 Mayıs 1453'te Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedildi.

Bu kapsamda her yıl İstanbul'da fethin yıldönümü kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında her yıl 29 Mayıs tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor.

29 MAYIS HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, tramvay, füniküler ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorları ücretsiz olacak.

İBB tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un Fethi dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabilirsiniz."