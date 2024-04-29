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29 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:36

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da 29 Nisan Pazartesi elektrik kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve sokaklar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini de araştırıyor. İşte BEDAŞ tarafından açıklanan elektrik kesintileri...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Nisan Pazartesi günü İstanbul&#039;da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da 29 Nisan Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sokaklar açıklandı. 

Vatandaşlar nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini araştırıyor.

Elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler, mahalleler ve sokaklar ile saatleri ise şöyle:

ARNAVUTKÖY

29 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesinde 11.30-13.30 saatleri arasında Ömerli Mahallesi Sokak bölgelerinde bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak.

AVCILAR

Avcılar Merkez-Cihangir Mahallesi Meşrutiyet ve Semah Sokak bölgelerinde saat 09.00 ila 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BAĞCILAR

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Bağcılar'ın Merkez ve Yavuz Selim mahallelerine bağlı olan 969.,970.,969., 970., 971., 972., 975., 977., Mehmet Akif Sokak'ta 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 1. Resim

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Yenibosna Merkez mahallesine bağlı olan sokak bölgelerinde saat 09.00-14.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Bahçelievler Merkez mahallesinde ise Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, İstanbul Şehirleri sokak bölgelerinde 10.00-13.00 saatleri arsında abone şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.

BAKIRKÖY

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 2. Resim

BAYRAMPAŞA

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 3. Resim

BEŞİKTAŞ

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 4. Resim

BEYLİKDÜZÜ

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 5. Resim

BEYOĞLU

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 6. Resim

BÜYÜKÇEKMECE

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 7. Resim

ÇATALCA

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 8. Resim

ESENYURT

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 9. Resim

EYÜPSULTAN

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 10. Resim

FATİH

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 11. Resim

GAZİOSMANPAŞA

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 12. Resim

GÜNGÖREN

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 13. Resim

KAĞITHANE

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 14. Resim

KÜÇÜKÇEKMECE

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 15. Resim

SARIYER

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 16. Resim

SİLİVRİ

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 17. Resim

SULTANGAZİ

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 18. Resim

ZEYTİNBURNU

29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - 19. Resim

Kaynak: TGRT HABER
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