29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

29 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:36

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da 29 Nisan Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sokaklar açıklandı.

Vatandaşlar nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini araştırıyor.

Elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler, mahalleler ve sokaklar ile saatleri ise şöyle:

ARNAVUTKÖY

29 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesinde 11.30-13.30 saatleri arasında Ömerli Mahallesi Sokak bölgelerinde bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak.

AVCILAR

Avcılar Merkez-Cihangir Mahallesi Meşrutiyet ve Semah Sokak bölgelerinde saat 09.00 ila 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BAĞCILAR

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Bağcılar'ın Merkez ve Yavuz Selim mahallelerine bağlı olan 969.,970.,969., 970., 971., 972., 975., 977., Mehmet Akif Sokak'ta 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Yenibosna Merkez mahallesine bağlı olan sokak bölgelerinde saat 09.00-14.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Bahçelievler Merkez mahallesinde ise Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, İstanbul Şehirleri sokak bölgelerinde 10.00-13.00 saatleri arsında abone şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.

BAKIRKÖY

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KAĞITHANE

KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANGAZİ

ZEYTİNBURNU