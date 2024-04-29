29 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Avcılar, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Esenyurt dahil 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbul'da 29 Nisan Pazartesi elektrik kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve sokaklar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini de araştırıyor. İşte BEDAŞ tarafından açıklanan elektrik kesintileri...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da 29 Nisan Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sokaklar açıklandı.
Vatandaşlar nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini araştırıyor.
Elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler, mahalleler ve sokaklar ile saatleri ise şöyle:
ARNAVUTKÖY
29 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesinde 11.30-13.30 saatleri arasında Ömerli Mahallesi Sokak bölgelerinde bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak.
AVCILAR
Avcılar Merkez-Cihangir Mahallesi Meşrutiyet ve Semah Sokak bölgelerinde saat 09.00 ila 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
BAĞCILAR
BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Bağcılar'ın Merkez ve Yavuz Selim mahallelerine bağlı olan 969.,970.,969., 970., 971., 972., 975., 977., Mehmet Akif Sokak'ta 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
BAHÇELİEVLER
Bahçelievler Yenibosna Merkez mahallesine bağlı olan sokak bölgelerinde saat 09.00-14.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Bahçelievler Merkez mahallesinde ise Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, İstanbul Şehirleri sokak bölgelerinde 10.00-13.00 saatleri arsında abone şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.