29 Temmuz Olimpiyat Oyunları maç takvimine göre Mete Gazoz, 15.15'te yarışacak

29 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:15

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Yaz Olimpiyatları'nda mücadeleler sürerken karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın izlediği Olimpiyat Oyunları'nda 29 Temmuz Pazartesi maç takvimi ise araştırılıyor.

Bugünün programına göre Mete Gazoz, Ulaş Tümer ve Abdullah Yıldırmış mücadele edecek.

29 TEMMUZ PAZARTESİ OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ TAKVİMİ

11 Ağustos'ta sona erecek olan organizasyonda 29 Temmuz günü oynanacak karşılaşmalar şöyle:

10.00'da Atıcılık branşında (Trap) - Oğuzhan Tüzün mücadele ederken 10.15'te Atıcılık branşında (10m Havalı Tabanca) Karma Takım mücadele edecek.

9:30 - 14.00 - 19.30'da Badminton alanında Neslihan Yiğit Arın yer alırken 12.00 - 16.30 - 21.00 Boks branşında 60kg - Gizem Özer yarışacak.

10.30 - 20:00'de Eskrim branşında Nisanur Erbil olurken 10.30 -15:15 Okçuluk branşında (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış mücadelesi gerçekleşecek.

11.00 - 21:00'de Masa Tenisi sporunda Sibel Altınkaya olurken 10.00'da Voleybol branşında Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı oynanacak.

13.00'te Yelken branşında (IQ Foil) Merve Vatan yarışırken 12.00'de Yüzme branşında 800m Serbest - Kuzey Tunçelli olacak.

22.00'de ise yüzme branşında 100m Sırtüstü - Berke Saka yer alacak.

OLİMPİYATLARDA BUGÜN HANGİ TÜRK SPORCULAR YARIŞACAK?

29 Temmuz Pazartesi günü ülkemizi temsil eden Türk sporcuların maçlarının saati ve sıralaması belli oldu.