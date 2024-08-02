3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak
Süper Kupa'da final heyecanı başladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği final maçına kısa süre kala 3 Ağustos günü maç var mı, kimin merak edildi. Merakla beklenen Süper Kupa finali cumartesi günü oynanacak.
Türkiye'nin gündeminde yer alan Süper Kupa maçına az bir süre kalmasıyla beraber futbolseverler sık sık bugün maç var mı aramasını yaparken 3 Ağustos gününün takvimi belli oldu.
3 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ MAÇ VAR MI?
Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Galatasaray 20.45'te karşı karşıya gelirken ATV ekranlarından takip edilebilecek.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa'da 8 kez karşılaşırken GS 5 defa galip olurken BJK 2 finalde kupa kazandı.
İki takım en son 2016 yılında karşı karşıya gelirken GS, penaltı atışlarıyla beraber 4-1'lik skorla kazanan olmuştu.
Beşiktaş bu yıl kupayı müzesine götürmek isterken sarı kırmızılılar da kupayı kazanmak için mücadele edecek.
3 Ağustos maç takvimine göre oynanacak olan mücadeleler şöyle:
Hazırlık Maçı
Yokohama Marinos – Newcastle 13.00
Hoffenheim – Ipswich Town
Napoli – Girona
Paris 2024 Olimpiyatları
ABD – Japonya
İspanya – Kolombiya
Kanada – Almanya
Fransa – Brezilya
Almanya Bundesliga 2
Hannover 96 – Jahn Regensburg
Hertha Berlin – Paderborn
Schalke 04 – Braunschweig
Karlsruhe – Nürnberg
Magdeburg – Elversberg
İskoçya Premier Lig
Hearts – Glasgow Rangers