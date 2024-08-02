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3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 16:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:47
3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak

Süper Kupa'da final heyecanı başladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği final maçına kısa süre kala 3 Ağustos günü maç var mı, kimin merak edildi. Merakla beklenen Süper Kupa finali cumartesi günü oynanacak.

Türkiye'nin gündeminde yer alan Süper Kupa maçına az bir süre kalmasıyla beraber futbolseverler sık sık bugün maç var mı aramasını yaparken 3 Ağustos gününün takvimi belli oldu.

3 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ MAÇ VAR MI?

Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Galatasaray 20.45'te karşı karşıya gelirken ATV ekranlarından takip edilebilecek.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa'da 8 kez karşılaşırken GS 5 defa galip olurken BJK 2 finalde kupa kazandı.

İki takım en son 2016 yılında karşı karşıya gelirken GS, penaltı atışlarıyla beraber 4-1'lik skorla kazanan olmuştu.

3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak - 1. Resim

Beşiktaş bu yıl kupayı müzesine götürmek isterken sarı kırmızılılar da kupayı kazanmak için mücadele edecek.

3 Ağustos maç takvimine göre oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Hazırlık Maçı

Yokohama Marinos – Newcastle  13.00

Hoffenheim – Ipswich Town

Napoli – Girona

3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak - 2. Resim

Paris 2024 Olimpiyatları

ABD – Japonya

İspanya – Kolombiya

Kanada – Almanya

Fransa – Brezilya

3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak - 3. Resim

Almanya Bundesliga 2

Hannover 96 – Jahn Regensburg

Hertha Berlin – Paderborn

Schalke 04 – Braunschweig

Karlsruhe – Nürnberg

Magdeburg – Elversberg

İskoçya Premier Lig

Hearts – Glasgow Rangers

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Kaynak: TGRT Haber
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