3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak

02 Ağustos 2024 16:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:47

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

Türkiye'nin gündeminde yer alan Süper Kupa maçına az bir süre kalmasıyla beraber futbolseverler sık sık bugün maç var mı aramasını yaparken 3 Ağustos gününün takvimi belli oldu.

3 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ MAÇ VAR MI?

Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Galatasaray 20.45'te karşı karşıya gelirken ATV ekranlarından takip edilebilecek.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa'da 8 kez karşılaşırken GS 5 defa galip olurken BJK 2 finalde kupa kazandı.

İki takım en son 2016 yılında karşı karşıya gelirken GS, penaltı atışlarıyla beraber 4-1'lik skorla kazanan olmuştu.

Beşiktaş bu yıl kupayı müzesine götürmek isterken sarı kırmızılılar da kupayı kazanmak için mücadele edecek.

3 Ağustos maç takvimine göre oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Hazırlık Maçı

Yokohama Marinos – Newcastle 13.00

Hoffenheim – Ipswich Town

Napoli – Girona

Paris 2024 Olimpiyatları

ABD – Japonya

İspanya – Kolombiya

Kanada – Almanya

Fransa – Brezilya

Almanya Bundesliga 2

Hannover 96 – Jahn Regensburg

Hertha Berlin – Paderborn

Schalke 04 – Braunschweig

Karlsruhe – Nürnberg

Magdeburg – Elversberg

İskoçya Premier Lig

Hearts – Glasgow Rangers