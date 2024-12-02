3 Aralık engelliler günü tatil mi? Kamuda çalışanların gözü resmi açıklamada

02 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:28

1992 senesinden beri Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bu özel gün ile engelli vatandaşların aslında engelli olmadığı vurgulanıyor. Tüm dünyada kutlanan bu günde engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak hedefleniyor. 3 Aralık gününün tatil olup olmadığı ise merak konusu oldu.

3 Aralık engelliler günü her sene farklı bir tema ile kutlanıyor. Amaç vatandaşlar için farkındalık oluşturmak olurken her yıl seçilen tema ile o konunun üzerinde duruluyor.

Binlerce vatandaşın gündeminde ise 3 Aralık günü memurlara tatil​ mi yer aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan ifadeler yeniden gündeme geldi.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ TATİL Mİ 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesinde yer alan bilgilere göre 3 Aralık engelli vatandaşlar için tatil oluyor. Genelgede yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır."

Dünya engelliler haftasında engelleri vatandaşların aslında engelli olmadığını ve hiçbir farkımızı olmadığını savunmak adında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Haftanın takvimi ise şöyle:

10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,

11 Mayıs Görme Engelliler Günü,

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,

13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,

16 Mayıs Engelliler Haftası Genel Değerlendirme

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

3 Aralık engelliler günü genel olarak resmi tatil sayılmazken engelli vatandaşlar için bazı birimlerde tatil uygulanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından beri desteklenen bu özel günün amacı toplumsal farkındalığı artırmak olurken haklarını ve toplumsal eşitliği de savunmak amaçları arasında bulunuyor.

2007 senesine kadar Uluslararası Engelliler Günü olarak bilinen bu özel gün her sene farklı bir tema ile duyuruluyor. 2024 senesinde Dünya Sağlık Örgütü, ortakları ile beraber farkındalık oluşturmayı hedefliyorken teması "Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli kişilerin liderliğini güçlendirmek" oldu.